Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З ТОТ Херсонщини врятували ще 4-х дітей: серед них – юнак, якого окупанти готували до армії РФ

Українська правдаПонеділок, 28 квітня 2025, 17:16
З ТОТ Херсонщини врятували ще 4-х дітей: серед них – юнак, якого окупанти готували до армії РФ
IgorVetushko/Depositphotos

Ще чотирьох дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованої території Херсонської області, серед яких хлопець, якого російські окупанти готувати до війни проти України. 

Джерело: допис голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram

Деталі: Зокрема успішно вдалося евакуювати троє юнаків та дівчину віком від 10 до 17 років. Станом на тепер усі діти перебувають на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують медичну й психологічну допомогу.

Реклама:

Дослівно: "Серед врятованих – хлопець, якого окупанти примусово доставили у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність…

З початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 39 дітей із Херсонської області.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 26 квітня в Україну вдалося повернути ще 12 дітей із російської окупації.
  • 24 квітня президент України Володимир Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 українських дітей, викрадених Росією з тимчасово окупованих територій.

дітиХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Білому домі відреагували на "перемир'я" Путіна: Трамп хоче постійного припинення вогню
ОГП: До втечі Януковича з України в 2014 році причетний особистий охоронець Путіна
В Іспанії і Португалії стались масштабні відключення світла
ЗМІ дізнались дату початку конклаву з виборів Папи Римського
Під час атаки РФ Повітряні сили втратили винищувач Су-27
"Нафтогаз" підписав угоду про термінову закупівлю газу
Усі новини...
діти
У США важкохвору дитину-громадянина депортували разом із матір’ю до Гондурасу – CNN
В Україну з окупації повернули ще 12 дітей
Зеленський передав президенту ПАР список із 400 дітей, яких Росія викрала з ТОТ
Останні новини
18:01
На Львівщині повідомили про підозру 44-річному чоловікові, який домагався до 12-річної дівчинки
17:50
Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина залишиться "найсильнішою підтримкою" України в Європі
17:40
МОН: Чотирьох науковців позбавили ступенів через плагіат у дисертаціях
17:37
ППО збила 40 із 166 дронів, ще 74 не досягли цілей
17:28
футболІталійський "Ювентус" зробив першу пропозицію щодо купівлі Судакова
17:27
Ізраїль використовує штучний інтелект для пошуку та знищення лідерів ХАМАС
17:16
З ТОТ Херсонщини врятували ще 4-х дітей: серед них – юнак, якого окупанти готували до армії РФ
17:01
На Харківщині ворожі дрони знищили велике агропідприємство
16:58
ФОТОУ Києві попрощалися з 17-річним Данилом і його батьками, які загинули через атаку РФ
16:55
Україна запропонувала Європі допомогу у відновленні енергомереж
Усі новини...
Реклама:
Реклама: