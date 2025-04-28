З ТОТ Херсонщини врятували ще 4-х дітей: серед них – юнак, якого окупанти готували до армії РФ
Ще чотирьох дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованої території Херсонської області, серед яких хлопець, якого російські окупанти готувати до війни проти України.
Джерело: допис голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram
Деталі: Зокрема успішно вдалося евакуювати троє юнаків та дівчину віком від 10 до 17 років. Станом на тепер усі діти перебувають на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують медичну й психологічну допомогу.
Дослівно: "Серед врятованих – хлопець, якого окупанти примусово доставили у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність…
З початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 39 дітей із Херсонської області.
Передісторія:
- 26 квітня в Україну вдалося повернути ще 12 дітей із російської окупації.
- 24 квітня президент України Володимир Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 українських дітей, викрадених Росією з тимчасово окупованих територій.