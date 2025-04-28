С ТОТ Херсонщины спасли ещё 4 детей: среди них – юноша, которого оккупанты готовили к армии РФ

Ещё четверых детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области, среди которых – парень, которого российские оккупанты готовили к войне против Украины.

Источник: сообщение главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

Детали: В частности, успешно эвакуированы трое юношей и одна девушка в возрасте от 10 до 17 лет. На данный момент все дети находятся на подконтрольной Украине территории. Они в безопасности и получают медицинскую и психологическую помощь.

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Дословно: "Среди спасённых – парень, которого оккупанты принудительно доставили в военкомат, внесли его данные в базу как российского призывника и даже определили ему военную специальность…"

С начала этого года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть уже 39 детей.

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