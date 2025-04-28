Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С ТОТ Херсонщины спасли ещё 4 детей: среди них – юноша, которого оккупанты готовили к армии РФ

Украинская правдаПонедельник, 28 апреля 2025, 17:16
С ТОТ Херсонщины спасли ещё 4 детей: среди них – юноша, которого оккупанты готовили к армии РФ
IgorVetushko/Depositphotos

Ещё четверых детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области, среди которых – парень, которого российские оккупанты готовили к войне против Украины.

Источник: сообщение главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

Детали: В частности, успешно эвакуированы трое юношей и одна девушка в возрасте от 10 до 17 лет. На данный момент все дети находятся на подконтрольной Украине территории. Они в безопасности и получают медицинскую и психологическую помощь.

Реклама:

Дословно: "Среди спасённых – парень, которого оккупанты принудительно доставили в военкомат, внесли его данные в базу как российского призывника и даже определили ему военную специальность…"

С начала этого года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть уже 39 детей.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 26 апреля в Украину удалось вернуть ещё 12 детей из российской оккупации.
  • 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе список из 400 украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий.

детиХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Белом доме отреагировали на "перемирие" Путина: Трамп хочет постоянного прекращения огня
ОГП: К бегству Януковича из Украины в 2014 году причастен личный охранник Путина
В Испании и Португалии произошли масштабные отключения света
СМИ узнали дату начала конклава по выборам Папы Римского
Во время атаки РФ Воздушные силы потеряли истребитель Су-27
"Нафтогаз" подписал соглашение о срочной закупке газа
Все новости...
дети
В США тяжелобольного ребенка-гражданина депортировали вместе с матерью в Гондурас – CNN
В Украину из оккупации вернули еще 12 детей
Зеленский передал президенту ЮАР список из 400 детей, которых Россия похитила с ВОТ
Последние новости
17:50
Штайнмайер пообещал, что Германия останется "сильнейшей поддержкой" Украины в Европе
17:40
МОН: Четырех ученых лишили степеней из-за плагиата в диссертациях
17:37
Силы ПВО сбили 40 из 166 БПЛА, еще 74 беспилотника-имитатора не достигли своих целей
17:28
футболИтальянский "Ювентус" сделал первое предложение по покупке Судакова
17:27
Израиль использует искусственный интеллект для поиска и уничтожения лидеров ХАМАС
17:16
С ТОТ Херсонщины спасли ещё 4 детей: среди них – юноша, которого оккупанты готовили к армии РФ
17:01
На Харьковщине вражеские дроны уничтожили крупное агропредприятие
16:58
В Киеве простились с 17-летним Данилой и его родителями, погибшими из-за атаки РФ
16:55
Украина предложила Европе помощь в восстановлении энергосетей
16:42
В Белом доме отреагировали на "перемирие" Путина: Трамп хочет постоянного прекращения огня
Все новости...
Реклама:
Реклама: