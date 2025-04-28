С ТОТ Херсонщины спасли ещё 4 детей: среди них – юноша, которого оккупанты готовили к армии РФ
Ещё четверых детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области, среди которых – парень, которого российские оккупанты готовили к войне против Украины.
Источник: сообщение главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.
Детали: В частности, успешно эвакуированы трое юношей и одна девушка в возрасте от 10 до 17 лет. На данный момент все дети находятся на подконтрольной Украине территории. Они в безопасности и получают медицинскую и психологическую помощь.
Дословно: "Среди спасённых – парень, которого оккупанты принудительно доставили в военкомат, внесли его данные в базу как российского призывника и даже определили ему военную специальность…"
С начала этого года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть уже 39 детей.
Предыстория:
- 26 апреля в Украину удалось вернуть ещё 12 детей из российской оккупации.
- 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе список из 400 украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий.