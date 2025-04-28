ППО збила 40 із 166 дронів, ще 74 не досягли цілей

У ніч на 28 квітня росіяни атакували Україну 166 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 40 безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

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74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Окупанти запустили ракети з Курської області, а дрони з районів російських міст Орел, Міллерово та Курськ.

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