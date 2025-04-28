ПВО сбила 40 из 166 дронов, еще 74 не достигли целей
Понедельник, 28 апреля 2025, 17:37
В ночь на 28 апреля россияне атаковали Украину 166 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 40 беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "По состоянию на 17.00 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.
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74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)".
Детали: Сообщается, что в результате российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.
Оккупанты запустили ракеты из Курской области, а дроны из районов российских городов Орел, Миллерово и Курск.
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Что предшествовало:
- Россияне атаковали Шосткинскую общину в Сумской области, в результате чего повреждены жилые дома, детский сад и автомобили.