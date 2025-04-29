Макрон: Тиск на РФ посилять найближчими днями для припинення вогню в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що упродовж наступних восьми-десяти днів міжнародний тиск на Росію буде посилено, щоб домогтися припинення вогню у війні проти України.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на інтерв'ю Макрона Paris Match
Пряма мова: "У найближчі 8–10 днів ми плануємо посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, оскільки частина цього рівняння залежить від Москви. Нам потрібно діяти єдино".
Деталі: Макрон в інтерв’ю виданню Paris Match заявив, що у найближчі 8–10 днів міжнародний тиск на Росію буде посилено, щоб спробувати зупинити війну в Україні.
Французький президент наголосив, що наступні два тижні стануть вирішальними для спроб домогтися припинення бойових дій.
За його словами, йому вдалося переконати США у важливості посилення тиску на Кремль, включно з можливим запровадженням нових санкцій.
Макрон висловив обережний оптимізм, зазначивши, що зараз припинення вогню "ближче, ніж будь-коли раніше".
Він також додав, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані допомогла посилити тиск на РФ.
Нагадаємо:
- 6 квітня президент Франції Емманюель Макрон закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні й заявив, що Росія постійними обстрілами насміхається з пропозицій мирних перемовин.
- 26 квітня Макрон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, і тепер правитель РФ Володимир Путін має довести, що дійсно хоче миру.