Макрон: Тиск на РФ посилять найближчими днями для припинення вогню в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що упродовж наступних восьми-десяти днів міжнародний тиск на Росію буде посилено, щоб домогтися припинення вогню у війні проти України.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на інтерв'ю Макрона Paris Match

Пряма мова: "У найближчі 8–10 днів ми плануємо посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, оскільки частина цього рівняння залежить від Москви. Нам потрібно діяти єдино".

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Деталі: Макрон в інтерв’ю виданню Paris Match заявив, що у найближчі 8–10 днів міжнародний тиск на Росію буде посилено, щоб спробувати зупинити війну в Україні.

Французький президент наголосив, що наступні два тижні стануть вирішальними для спроб домогтися припинення бойових дій.

За його словами, йому вдалося переконати США у важливості посилення тиску на Кремль, включно з можливим запровадженням нових санкцій.

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Макрон висловив обережний оптимізм, зазначивши, що зараз припинення вогню "ближче, ніж будь-коли раніше".

Він також додав, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані допомогла посилити тиск на РФ.

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