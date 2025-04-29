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Макрон: Давление на РФ усилят в ближайшие дни для прекращения огня в Украине

Степан ГафткоВторник, 29 апреля 2025, 01:33
Макрон: Давление на РФ усилят в ближайшие дни для прекращения огня в Украине
Фото c Facebook Emmanuel Macron

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение следующих восьми-десяти дней международное давление на Россию будет усилено, чтобы добиться прекращения огня в войне против Украины.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на интервью Макрона Paris Match

Прямая речь: "В ближайшие 8-10 дней мы планируем усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, поскольку часть этого уравнения зависит от Москвы. Нам нужно действовать едино".

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Детали: Макрон в интервью изданию Paris Match заявил, что в ближайшие 8-10 дней международное давление на Россию будет усилено, чтобы попытаться остановить войну в Украине.

Французский президент подчеркнул, что следующие две недели станут решающими для попыток добиться прекращения боевых действий. 

По его словам, ему удалось убедить США в важности усиления давления на Кремль, включая возможное введение новых санкций.

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Макрон выразил осторожный оптимизм, отметив, что сейчас прекращение огня "ближе, чем когда-либо прежде". 

Он также добавил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане помогла усилить давление на РФ.

Напомним:

ФранцияМакронроссийско-украинская война
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