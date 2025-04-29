Макрон: Давление на РФ усилят в ближайшие дни для прекращения огня в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение следующих восьми-десяти дней международное давление на Россию будет усилено, чтобы добиться прекращения огня в войне против Украины.
Источник: "Суспильне" со ссылкой на интервью Макрона Paris Match
Прямая речь: "В ближайшие 8-10 дней мы планируем усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, поскольку часть этого уравнения зависит от Москвы. Нам нужно действовать едино".
Детали: Макрон в интервью изданию Paris Match заявил, что в ближайшие 8-10 дней международное давление на Россию будет усилено, чтобы попытаться остановить войну в Украине.
Французский президент подчеркнул, что следующие две недели станут решающими для попыток добиться прекращения боевых действий.
По его словам, ему удалось убедить США в важности усиления давления на Кремль, включая возможное введение новых санкций.
Макрон выразил осторожный оптимизм, отметив, что сейчас прекращение огня "ближе, чем когда-либо прежде".
Он также добавил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане помогла усилить давление на РФ.
Напомним:
- 6 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему прекращению огня в Украине и заявил, что Россия постоянными обстрелами насмехается над предложениями мирных переговоров.
- 26 апреля Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме заявил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, и теперь правитель РФ Владимир Путин должен доказать, что действительно хочет мира.