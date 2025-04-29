Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Переговоры по прекращению огня в Газе приблизились к прорыву – СМИ

Степан ГафткоВторник, 29 апреля 2025, 04:05
Переговоры по прекращению огня в Газе приблизились к прорыву – СМИ
Израильские военные в Секторе Газа, фото: ЦАХАЛ

Переговоры в Каире по прекращению огня в Газе приблизились к значительному прорыву, однако окончательное соглашение тормозят разногласия, в частности по вопросу разоружения ХАМАС.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника в египетских службах безопасности

Детали: Переговоры в Каире по прекращению огня в Газе почти привели к "значительному прорыву", сообщили два источника в египетских службах безопасности агентству Reuters 28 апреля.

Реклама:

Израиль и ХАМАС пока официально не комментировали ситуацию. В то же время репортер Axios Барак Равид написал в соцсети X, что израильский чиновник опроверг сообщения о прорыве, но без деталей.

По информации египетских источников, стороны уже согласились на долгосрочное прекращение боевых действий в Газе. Однако остаются сложные вопросы, в частности проблема разоружения ХАМАС. Именно на этом настаивает Израиль, тогда как ХАМАС неоднократно заявлял, что не собирается сдавать свое оружие.

Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что глава разведки Египта генерал Хасан Махмуд Рашад должен встретиться с израильской делегацией под руководством министра стратегических вопросов Рона Дермера в Каире.

РЕКЛАМА:

В переговорах принимают участие представители Египта и Израиля. Однако посредники из Египта и Катара пока не делают официальных заявлений о ходе обсуждений.

Представитель ХАМАС по вопросам СМИ Тахер Аль-Ноно в интервью Reuters 26 апреля заявил, что группировка открыта к идее многолетнего перемирия с Израилем, и надеется получить поддержку посредников для своего предложения.

Напомним:

ИзраильХАМАСперемириеСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоИз-за вражеской атаки БпЛА в Киеве сгорела база отдыха, есть пострадавшая – Кличко
"Нет причин ждать 8 мая": Зеленский ответил на заявление Путина о "перемирии"
В Испании объявили чрезвычайное положение на фоне блэкаута
Корецкого избрали новым главой "Нафтогаза"
Блэкаут в Испании и Португалии произошел из-за "редкого атмосферного явления"
ОГП: К бегству Януковича из Украины в 2014 году причастен личный охранник Путина
Все новости...
Израиль
Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие
Делегации депутатов из Франции запретили въезд в Израиль
Нетаньяху: Израиль не имеет иного выбора, кроме как продолжать войну в Газе
Последние новости
04:31
Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампа
04:05
Переговоры по прекращению огня в Газе приблизились к прорыву – СМИ
03:15
Reuters: Пакистан предупредил о неизбежности вторжения Индии после нападения в Кашмире
02:42
Индия купит у Франции истребители Rafale на замену советским МиГ-29К – Bloomberg
02:02
ОбновленоИз-за вражеской атаки БпЛА в Киеве сгорела база отдыха, есть пострадавшая – Кличко
01:33
Макрон: Давление на РФ усилят в ближайшие дни для прекращения огня в Украине
00:44
ОбновленоВ Киеве и области ПВО работала по вражеским дронам
00:25
После блэкаута электроснабжение в Португалии и Испании частично восстанавливается – CNN
00:04
Орбан и Фицо хотят сохранить право вето на решения в ЕС
23:59
Тайсон Фьюри намекнул на свое возвращение в бокс
Все новости...
Реклама:
Реклама: