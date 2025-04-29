Переговоры по прекращению огня в Газе приблизились к прорыву – СМИ

Переговоры в Каире по прекращению огня в Газе приблизились к значительному прорыву, однако окончательное соглашение тормозят разногласия, в частности по вопросу разоружения ХАМАС.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника в египетских службах безопасности

Детали: Переговоры в Каире по прекращению огня в Газе почти привели к "значительному прорыву", сообщили два источника в египетских службах безопасности агентству Reuters 28 апреля.

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Израиль и ХАМАС пока официально не комментировали ситуацию. В то же время репортер Axios Барак Равид написал в соцсети X, что израильский чиновник опроверг сообщения о прорыве, но без деталей.

По информации египетских источников, стороны уже согласились на долгосрочное прекращение боевых действий в Газе. Однако остаются сложные вопросы, в частности проблема разоружения ХАМАС. Именно на этом настаивает Израиль, тогда как ХАМАС неоднократно заявлял, что не собирается сдавать свое оружие.

Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что глава разведки Египта генерал Хасан Махмуд Рашад должен встретиться с израильской делегацией под руководством министра стратегических вопросов Рона Дермера в Каире.

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В переговорах принимают участие представители Египта и Израиля. Однако посредники из Египта и Катара пока не делают официальных заявлений о ходе обсуждений.

Представитель ХАМАС по вопросам СМИ Тахер Аль-Ноно в интервью Reuters 26 апреля заявил, что группировка открыта к идее многолетнего перемирия с Израилем, и надеется получить поддержку посредников для своего предложения.

Напомним: