Bloomberg: США та Мексика досягли двох ключових угод у сільськогосподарському секторі

Мексика погодилася постачати воду фермерам у Техасі та уклала угоду з США про боротьбу зі шкідником, що дозволило уникнути можливих обмежень на імпорт мексиканської худоби.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Як пише видання, 28 квітня США та Мексика досягли двох важливих угод у сільськогосподарському секторі, що допомогло зняти напругу у відносинах на тлі торговельних суперечок, пов'язаних із тарифною політикою Дональда Трампа.

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За новими домовленостями, Мексика погодилася до кінця поточного водного циклу (до 24 жовтня цього року) збільшити постачання води фермерам у США з шести приток річки Ріо-Гранде.

Це рішення базується на Водному договорі 1944 року, за яким Мексика повинна постачати США певний обсяг води з Ріо-Гранде, а США – воду з річки Колорадо для Мексики.

У Bloomberg повідомляють, що поки не уточнюється, скільки води буде перекинуто найближчим часом, але мексиканська сторона зобов'язалася негайно вжити заходів, щоб уникнути дефіциту води для США, зокрема за рахунок її передавання та використання сезону дощів.

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Крім того, США та Мексика домовилися боротися зі шкідником-гвоздиком, який загрожує здоров’ю худоби. Це дозволило уникнути можливого обмеження імпорту мексиканської худоби до США, про яке раніше попереджала американська сторона.

У виданні стверджують, що попри домовленості, Мексика все ще стикається з тарифами США на ті товари, які не входять до угоди про вільну торгівлю Північної Америки.

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