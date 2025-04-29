Bloomberg: США и Мексика достигли двух ключевых соглашений в сельскохозяйственном секторе
Мексика согласилась поставлять воду фермерам в Техасе и заключила соглашение с США о борьбе с вредителем, что позволило избежать возможных ограничений на импорт мексиканского скота.
Источник: Bloomberg
Детали: Как пишет издание, 28 апреля США и Мексика достигли двух важных соглашений в сельскохозяйственном секторе, что помогло снять напряжение в отношениях на фоне торговых споров, связанных с тарифной политикой Дональда Трампа.
По новым договоренностям, Мексика согласилась до конца текущего водного цикла (до 24 октября этого года) увеличить поставки воды фермерам в США из шести притоков реки Рио-Гранде.
Это решение базируется на Водном договоре 1944 года, по которому Мексика должна поставлять США определенный объем воды из Рио-Гранде, а США – воду из реки Колорадо для Мексики.
В Bloomberg сообщают, что пока не уточняется, сколько воды будет переброшено в ближайшее время, но мексиканская сторона обязалась немедленно принять меры, чтобы избежать дефицита воды для США, в частности за счет ее передачи и использования сезона дождей.
Кроме того, США и Мексика договорились бороться с вредителем-гвоздиком, который угрожает здоровью скота. Это позволило избежать возможного ограничения импорта мексиканского скота в США, о котором ранее предупреждала американская сторона.
В издании утверждают, что несмотря на договоренности, Мексика все еще сталкивается с тарифами США на те товары, которые не входят в соглашение о свободной торговле Северной Америки.
Напомним:
- 31 января Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести с 1 февраля 25% тарифы на импорт из Канады и Мексики и Китая, назвав среди причин своего решения поток фентанила и большой торговый дефицит.
- 2 марта министр обороны США Пит Гегсет отправил около 3 тысяч военных, в том числе моторизованную бригаду с боевыми бронированными машинами "Страйкер" и авиационное подразделение с вертолетами на границу с Мексикой, с целью "закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов".
- 15 апреля в администрации США заявили о планах ввести тариф на уровне 21% на помидоры, импортируемые из Мексики.