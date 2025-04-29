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Bloomberg: США и Мексика достигли двух ключевых соглашений в сельскохозяйственном секторе

Степан ГафткоВторник, 29 апреля 2025, 06:01
Bloomberg: США и Мексика достигли двух ключевых соглашений в сельскохозяйственном секторе
Фото: Getty Images

Мексика согласилась поставлять воду фермерам в Техасе и заключила соглашение с США о борьбе с вредителем, что позволило избежать возможных ограничений на импорт мексиканского скота.

Источник: Bloomberg

Детали: Как пишет издание, 28 апреля США и Мексика достигли двух важных соглашений в сельскохозяйственном секторе, что помогло снять напряжение в отношениях на фоне торговых споров, связанных с тарифной политикой Дональда Трампа. 

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По новым договоренностям, Мексика согласилась до конца текущего водного цикла (до 24 октября этого года) увеличить поставки воды фермерам в США из шести притоков реки Рио-Гранде. 

Это решение базируется на Водном договоре 1944 года, по которому Мексика должна поставлять США определенный объем воды из Рио-Гранде, а США – воду из реки Колорадо для Мексики.

В Bloomberg сообщают, что пока не уточняется, сколько воды будет переброшено в ближайшее время, но мексиканская сторона обязалась немедленно принять меры, чтобы избежать дефицита воды для США, в частности за счет ее передачи и использования сезона дождей.

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Кроме того, США и Мексика договорились бороться с вредителем-гвоздиком, который угрожает здоровью скота. Это позволило избежать возможного ограничения импорта мексиканского скота в США, о котором ранее предупреждала американская сторона.

В издании утверждают, что несмотря на договоренности, Мексика все еще сталкивается с тарифами США на те товары, которые не входят в соглашение о свободной торговле Северной Америки.

Напомним

  • 31 января Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести с 1 февраля 25% тарифы на импорт из Канады и Мексики и Китая, назвав среди причин своего решения поток фентанила и большой торговый дефицит.
  • 2 марта министр обороны США Пит Гегсет отправил около 3 тысяч военных, в том числе моторизованную бригаду с боевыми бронированными машинами "Страйкер" и авиационное подразделение с вертолетами на границу с Мексикой, с целью "закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов".
  • 15 апреля в администрации США заявили о планах ввести тариф на уровне 21% на помидоры, импортируемые из Мексики.

СШАМексикапереговоры
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