Bloomberg: США и Мексика достигли двух ключевых соглашений в сельскохозяйственном секторе

Мексика согласилась поставлять воду фермерам в Техасе и заключила соглашение с США о борьбе с вредителем, что позволило избежать возможных ограничений на импорт мексиканского скота.

Источник: Bloomberg

Детали: Как пишет издание, 28 апреля США и Мексика достигли двух важных соглашений в сельскохозяйственном секторе, что помогло снять напряжение в отношениях на фоне торговых споров, связанных с тарифной политикой Дональда Трампа.

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По новым договоренностям, Мексика согласилась до конца текущего водного цикла (до 24 октября этого года) увеличить поставки воды фермерам в США из шести притоков реки Рио-Гранде.

Это решение базируется на Водном договоре 1944 года, по которому Мексика должна поставлять США определенный объем воды из Рио-Гранде, а США – воду из реки Колорадо для Мексики.

В Bloomberg сообщают, что пока не уточняется, сколько воды будет переброшено в ближайшее время, но мексиканская сторона обязалась немедленно принять меры, чтобы избежать дефицита воды для США, в частности за счет ее передачи и использования сезона дождей.

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Кроме того, США и Мексика договорились бороться с вредителем-гвоздиком, который угрожает здоровью скота. Это позволило избежать возможного ограничения импорта мексиканского скота в США, о котором ранее предупреждала американская сторона.

В издании утверждают, что несмотря на договоренности, Мексика все еще сталкивается с тарифами США на те товары, которые не входят в соглашение о свободной торговле Северной Америки.

Напомним: