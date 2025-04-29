Австралія затримує передачу Україні списаних танків Abrams через опір США – ЗМІ

Австралія затримує передачу Україні обіцяних танків M1A1 Abrams в рамках пакету військової допомоги на суму $245 млн через опір Сполучених Штатів, які не дають дозволу на відправку бронетехніки.

Джерело: мовник ABC

Деталі: Австралійський парк з 59 списаних танків M1A1 Abrams був придбаний у 2007 році, але жодного разу не був розгорнутий в зоні бойових дій. На зміну їм приходять новіші бойові танки M1A2, які мають 120-міліметрову гармату.

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Повідомляється, що уперше ускладнення з передачею танків виникли минулого місяця, коли президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні.

Зараз представники оборонного відомства, обізнані з ситуацією, стверджують, що процес ще більше ускладнюється через те, що формальний дозвіл, який має бути наданий США перед тим, як танки можуть бути передані іншій країні, ще не отримано.

"Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини - дах танка є найслабшим місцем Abrams, а це війна безпілотників", - сказав неназваний представників оборонного відомства.

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Мовник також нагадує, що Пентагон минулого року застерігав Австралію від передачі застарілих танків через логістичні витрати і труднощі з обслуговуванням техніки в Україні.

Однак речник міністерства оборони в інтерв'ю ABC заявив, що "Австралія залишається на шляху до виконання плану постачання M1A1 Abrams у 2025 році, процес експорту M1A1 триває".

"Міністерство оборони продовжує співпрацювати з українським урядом відповідно до узгоджених домовленостей про передачу (M1A1 Abrams), в тому числі щодо постачання і технічного обслуговування", - йшлося у заяві речника.

Що було раніше: У жовтні 2024 року повідомлялось, що Австралія відправить в Україну 49 танків Abrams, що скоро будуть списані, в рамках пакету військової допомоги вартістю $245 млн. Передача Австралією своїх застарілих "Абрамсів" до "третьої країни" вимагає дозволу США відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю (ITAR).