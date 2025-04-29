Австралия задерживает передачу Украине списанных танков Abrams из-за сопротивления США – СМИ

Австралия задерживает передачу Украине обещанных танков M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на сумму $245 млн из-за сопротивления Соединенных Штатов, которые не дают разрешения на отправку бронетехники.

Источник: вещатель ABC

Детали: Австралийский парк из 59 списанных танков M1A1 Abrams был приобретен в 2007 году, но ни разу не был развернут в зоне боевых действий. На смену им приходят более новые боевые танки M1A2, которые имеют 120-миллиметровую пушку.

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Сообщается, что впервые осложнения с передачей танков возникли в прошлом месяце, когда президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине.

Сейчас представители оборонного ведомства, знакомые с ситуацией, утверждают, что процесс еще больше усложняется из-за того, что формальное разрешение, которое должно быть предоставлено США перед тем, как танки могут быть переданы другой стране, еще не получено.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины - крыша танка является самым слабым местом Abrams, а это война беспилотников", - сказал неназванный представителей оборонного ведомства.

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Вещатель также напоминает, что Пентагон в прошлом году предостерегал Австралию от передачи устаревших танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники в Украине.

Однако представитель министерства обороны в интервью ABC заявил, что "Австралия остается на пути к выполнению плана поставки M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается".

"Министерство обороны продолжает сотрудничать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями о передаче (M1A1 Abrams), в том числе по поставкам и техническому обслуживанию", - говорилось в заявлении спикера.

Что предшествовало: В октябре 2024 года сообщалось, что Австралия отправит в Украину 49 танков Abrams, которые скоро будут списаны, в рамках пакета военной помощи стоимостью $245 млн. Передача Австралией своих устаревших "Абрамсов" в "третью страну" требует разрешения США в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR).