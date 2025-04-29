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Дронова атака на Київ: ППО збила 9 безпілотників, постраждали троє людей

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 квітня 2025, 10:35
Дронова атака на Київ: ППО збила 9 безпілотників, постраждали троє людей
ілюстративне фото Getty Images

У ніч на 29 квітня Київ та околиці атакували 11 ворожих безпілотників, 9 з яких знищила ППО, ще 2 були локаційно втрачені. У результаті дронової атаки є руйнування, виривала пожежа, 3 людей звернулись по медичну допомогу.

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно: "За минулу добу повітряна тривога у столиці оголошувалась 3 рази: у звʼязку з загрозою застосування балістичного озброєння та через загрозу атаки ворожих ударних БпЛА.

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Внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них 9 знищено засобами ППО. 2 - радіолокаційно втрачені".

Деталі: Повідомляється, що ураження обʼєктів критичної інфраструктури не було. У Києві внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі.

Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники.

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Троє людей звернулися по медичну допомогу, без госпіталізації.

Що було раніше: Перед цим мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Деснянському районі виникли пожежі, є потерпіла. Пізніше стало відомо про згорілу базу відпочинку.

Київбезпілотникиросійсько-українська війна
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