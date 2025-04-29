Дроновая атака на Киев: ПВО сбила 9 беспилотников, пострадали три человека

В ночь на 29 апреля Киев и окрестности атаковали 11 вражеских беспилотников, 9 из которых уничтожила ПВО, еще 2 были локально потеряны. В результате дроновой атаки есть разрушения, вырывал пожар, 3 человека обратились за медицинской помощью.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно: "За минувшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась 3 раза: в связи с угрозой применения баллистического вооружения и из-за угрозы атаки вражеских ударных БПЛА.

Реклама:

В результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских БпЛА. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны".

Детали: Сообщается, что поражения объектов критической инфраструктуры не было. В Киеве в результате падения обломков одного из сбитых дронов зафиксировано возгорание на территории базы отдыха в Деснянском районе.

Есть разрушения, повреждения зданий и автомобилей. На месте продолжают работать спасатели.

РЕКЛАМА:

Три человека обратились за медицинской помощью, без госпитализации.

Что предшествовало: Перед этим мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате падения обломков вражеских дронов в Деснянском районе возникли пожары, есть пострадавшая. Позже стало известно о сгоревшей базе отдыха.