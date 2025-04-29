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Ворожа атака БпЛА на Київ: Кличко повідомив про пожежі та постраждалу

Ольга Глущенко Вівторок, 29 квітня 2025, 02:02
Ворожа атака БпЛА на Київ: Кличко повідомив про пожежі та постраждалу
ілюстративне фото: СтратКом ЗСУ

За попередніми даними мерами Києва Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Деснянському районі горять приватний будинок і автівки, є потерпіла.

Джерело: Кличко в соцмережах

Пряма мова Кличка: "Виклик медиків у Деснянський район. Попередньо – горить приватний будинок і автівки.

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Екстрені служби прямують на місце".

Оновлено: Пізніше Кличко зазначив, що в Деснянському районі постраждала жінка.

Пряма мова Кличка: "За повідомленням медиків, у Деснянському районі постраждала жінка. Їй надають допомогу на місці".

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Що передувало: Раніше повідомлялося про роботу ППО в Києві та області.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко інформував про падіння уламків у Деснянському районі.

Київбезпілотникипожежаросійсько-українська війна
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