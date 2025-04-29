Повітряні сили показали, як пілот винищувача МіГ-29 знищує "Шахед"

Повітряні сили поділилися кадрами знищення російського ударного дрона пілотом винищувача МіГ-29.

Джерело: Повітряне командування "Захід"

Дослівно: "Denfix – льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід". Одне з його завдань – знищення російських крилатих ракет та ударних дронів. Ворог збільшує їх кількість під час своїх атак. Для відбиття ракетних ударів залучаються усі сили і засоби: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. За необхідності в небо для перехоплення цілей підіймається винищувальна авіація".

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Деталі: Як правило, росіяни атакують "Шахедами" вночі, зазначають повітряники, однак останнім часом завдають ударів і вранці.

За словами льотчика, на бойовому рахунку якого – понад два десятки знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів, виявляти і знищувати дрони засвітло легше.

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"Тож на відміну від нічної бойової роботи, я добре бачив ціль у прицілі. Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалось своїми очами побачити знищений ворожий дрон, що не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі", – цитує пілота пресслужба ПвК.

Нагадаємо: Від вечора 28 квітня російські окупанти атакували Україну сотнею ударних БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів: 37 дронів вдалося знищити українській ППО, ще 47 не долетіли до цілі.