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Росія атакувала Україну 100 БпЛА: 84 дрони не долетіли до цілі

Ірина БалачукВівторок, 29 квітня 2025, 08:51
Росія атакувала Україну 100 БпЛА: 84 дрони не долетіли до цілі
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

Від вечора 28 квітня російські окупанти атакували Україну сотнею ударних БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів: 37 дронів вдалося знищити, ще 47 не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Загарбники запускали свої дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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