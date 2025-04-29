Росія атакувала Україну 100 БпЛА: 84 дрони не долетіли до цілі

Від вечора 28 квітня російські окупанти атакували Україну сотнею ударних БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів: 37 дронів вдалося знищити, ще 47 не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Реклама:

Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Загарбники запускали свої дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.