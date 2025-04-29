Воздушные силы показали, как пилот истребителя МиГ-29 уничтожает "Шахед"

Воздушные силы поделились кадрами уничтожения российского ударного дрона пилотом истребителя МиГ-29.

Источник: Воздушное командование "Захід"

Дословно: "Denfix – летчик бригады тактической авиации воздушного командования "Захід". Одна из его задач – уничтожение российских крылатых ракет и ударных дронов. Враг увеличивает их количество во время своих атак. Для отражения ракетных ударов привлекаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация".

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Детали: Как правило, россияне атакуют "Шахедами" ночью, отмечают воздушники, однако в последнее время наносят удары и утром.

По словам летчика, на боевом счету которого – более двух десятков уничтоженных крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, выявлять и уничтожать дроны засветло легче.

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"Поэтому в отличие от ночной боевой работы, я хорошо видел цель в прицеле. После подрыва я был счастлив, что делаю доброе дело и что удалось своими глазами увидеть уничтоженный вражеский дрон, который не долетел до цели и не уничтожил ничего на нашей родной земле", – цитирует пилота пресс-служба ВК.

Напомним: С вечера 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину сотней ударных БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов: 37 дронов удалось уничтожить украинской ПВО, еще 47 не долетели до цели.