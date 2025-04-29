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Мешканцям Святошина відшкодують оренду житла за час відновлення осель – КМДА

Анастасія ПроцВівторок, 29 квітня 2025, 16:03
Мешканцям Святошина відшкодують оренду житла за час відновлення осель – КМДА
фото: ДСНС

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що влада міста компенсує тимчасову оренду житла постраждалим мешканцям Святошина, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетної атаки 24 квітня. 

Джерело: КМДА 

Деталі: За його словами, станом на 28 квітня, надійшло 34 заяви на отримання компенсації на оренду житла. А на отримання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" написано майже 600 заяв.

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Пряма мова Поворозника: "Постраждалі родини одноголосно погодились, що компенсація оренди житла – це найкращий для них вихід. Звісно, у нас є кілька варіантів розміщення людей – і соціальні квартири, і гуртожитки. Утім люди хочуть проживати недалеко від того місця, де і жили, бо "зав’язані" на дитячих садочках, школах, місцях роботи. І тому не завжди сприймають пропозиції тимчасово переїхати в інші райони"

Деталі: Також він зазначив, що наразі триває робота в пошкоджених будинках. Тимчасово дахи накрили цупким матеріалом, щоб убезпечити помешкання від можливих дощів. Також йдуть обрахунки ремонту і заміри вибитих вікон.

Що передувало: 

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КиївКМДА
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