Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жителям Святошина возместят аренду жилья за время восстановления домов – КГГА

Анастасия ПроцВторник, 29 апреля 2025, 16:03
Жителям Святошина возместят аренду жилья за время восстановления домов – КГГА
фото:ГСЧС

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что власти города компенсируют временную аренду жилья пострадавшим жителям Святошина, чье жилье было разрушено или повреждено в результате ракетной атаки 24 апреля. 

Источник: КГГА 

Детали: По его словам, по состоянию на 28 апреля, поступило 34 заявления на получение компенсации на аренду жилья. А на получение единовременной материальной помощи из городского бюджета по программе "Забота. Навстречу киевлянам" написано почти 600 заявлений.

Реклама:

Прямая речь Поворозника: "Пострадавшие семьи единогласно согласились, что компенсация аренды жилья - это лучший для них выход. Конечно, у нас есть несколько вариантов размещения людей - и социальные квартиры, и общежития. Впрочем, люди хотят проживать недалеко от того места, где и жили, потому что "завязаны" на детских садах, школах, местах работы. И поэтому не всегда воспринимают предложения временно переехать в другие районы"

Детали: Также он отметил, что сейчас продолжается работа в поврежденных домах. Временно крыши накрыли плотным материалом, чтобы обезопасить помещение от возможных дождей. Также идут расчеты ремонта и замеры выбитых окон.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

КиевКГГА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие
В МО РФ рассказали, что делал для Путина генерал Москалик, которого ликвидировали на прошлой неделе
ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству
Все новости...
Киев
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Дроновая атака на Киев: ПВО сбила 9 беспилотников, пострадали три человека
Из-за вражеской атаки БпЛА в Киеве сгорела база отдыха, есть пострадавшая – Кличко
Последние новости
16:58
инфографикаПочти 90% украинцев не доверяют Трампу – опрос
16:54
Университет Цюриха скрыто экспериментировал на пользователях Reddit
16:49
Правительство утвердило дополнительное распределение субвенции на школьные автобусы: какие области получат средства
16:47
Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ
16:37
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
16:35
"Энергоатом" получил 1,3 миллиарда чистой прибыли: куда направит деньги
16:33
ГУР: Кремль назначил новых "церковных кураторов" РПЦ для влияния на Украину
16:30
"Укрпочта" закрыла часть отделений в Константиновке Донецкой области
16:20
Сибига пригласил будущего главу МИД Германии в Украину
16:16
Спасают из-под обстрелов и работают с детьми: украинки получили награды международного конкурса полицейских
Все новости...
Реклама:
Реклама: