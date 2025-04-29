Жителям Святошина возместят аренду жилья за время восстановления домов – КГГА

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что власти города компенсируют временную аренду жилья пострадавшим жителям Святошина, чье жилье было разрушено или повреждено в результате ракетной атаки 24 апреля.

Источник: КГГА

Детали: По его словам, по состоянию на 28 апреля, поступило 34 заявления на получение компенсации на аренду жилья. А на получение единовременной материальной помощи из городского бюджета по программе "Забота. Навстречу киевлянам" написано почти 600 заявлений.

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Прямая речь Поворозника: "Пострадавшие семьи единогласно согласились, что компенсация аренды жилья - это лучший для них выход. Конечно, у нас есть несколько вариантов размещения людей - и социальные квартиры, и общежития. Впрочем, люди хотят проживать недалеко от того места, где и жили, потому что "завязаны" на детских садах, школах, местах работы. И поэтому не всегда воспринимают предложения временно переехать в другие районы"

Детали: Также он отметил, что сейчас продолжается работа в поврежденных домах. Временно крыши накрыли плотным материалом, чтобы обезопасить помещение от возможных дождей. Также идут расчеты ремонта и замеры выбитых окон.

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