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Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей

Валентина РоманенкоВторник, 29 апреля 2025, 16:37
Силы обороны: Россияне рвутся на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей
иллюстративное фото 45 ОАБр

Ситуация на Новопавловском направлении существенно обострилась, враг рвется на границу трех областей.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас довольно обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где враг за минувшие сутки провел 23 боевых столкновения. Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

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Кроме того, довольно неспокойной ситуация продолжает оставаться и на Ореховском направлении, это там, где Малые Щербаки, Лобково, Степное. Враг пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его, это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода".

Детали: Кроме того, по словам Волошина, достаточно обострилась за несколько последних дней ситуация и на Приднепровском или Херсонском направлении.

Так на Херсонском направлении участились попытки врага захватить острова на Днепре. И хотя Силы обороны в основном топят вражеские плавсредства, отдельным россиянам удается высадиться на островах.

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"Там враги по один-два человека остаются на этих островах. Они там играют в "робинзонов" так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает их командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом, есть такие случаи, что даже сдаются нашим в плен. А российская пропаганда эти факты применяет, как попытку взять под контроль островную зону. Но таких попыток за несколько последних дней стало больше", - отметил спикер.

Также офицер выразил обеспокоенность вражескими двойными ударами по Херсону управляемыми авиабомбами с последующими артиллерийскими и дроновыми.

Прямая речь: "...враг применяет такую тактику подлую, что сначала наносит такие удары бомбами, а когда приезжают спасатели, экстренные службы, то через некоторое время осуществляет артиллерийский обстрел. Враг осуществляет артиллерийский обстрел и наносит удары дронами-камикадзе уже по тем службам, которые проводят эвакуацию, спасательные работы там. Позавчера был один случай и сегодня… враг совершил подобный удар тремя управляемыми авиационными бомбами".

война
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