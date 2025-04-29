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В британській розвідці поміркували, навіщо Путіну "перемир'я" під 9 травня

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 29 квітня 2025, 18:20
В британській розвідці поміркували, навіщо Путіну перемир'я під 9 травня
Фото: Getty Images

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне "перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 квітня

Деталі: У розвідці прокоментували заяву правителя Росії Владіміра Путіна, який 28 квітня в односторонньому порядку анонсував триденне припинення вогню у війні проти України, на 8-10 травня – дати довкола Дня перемоги 9 травня.

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Там нагадали, що Україна закликала до повного та безумовного перемир’я на 30 діб.

"Як і з одностороннім 30-годинним припиненням вогню від Путіна на Великдень, ця заява майже точно має на меті продемонструвати конструктивний підхід (Росії) у триваючих перемовинах, при цьому без значної "ціни" для позицій Росії на полі бою", – зазначають у розвідці Британії.

Також припускається, що Путін таким чином хоче зменшити ризики далекобійних ударів України по території РФ у ці дні. У розвідці нагадали, що в останні три роки у багатьох російських містах, особливо неподалік кордону з Україною, скасовували урочистості до 9 травня. 

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Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що не передумав відвідувати парад у Москві, та що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі.

Інформували, що Вучич поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Велика БританіярозвідкаРосія9 травня
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