В британской разведке поразмышляли, зачем Путину "перемирие" под 9 мая

В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, в то же время не ухудшая свои позиции на фронте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 29 апреля

Детали: В разведке прокомментировали заявление правителя России Владимира Путина, который 28 апреля в одностороннем порядке анонсировал трехдневное прекращение огня в войне против Украины, на 8-10 мая - даты вокруг Дня победы 9 мая.

Реклама:

Там напомнили, что Украина призвала к полному и безусловному перемирию на 30 суток.

"Как и с односторонним 30-часовым прекращением огня от Путина на Пасху, это заявление почти точно имеет целью продемонстрировать конструктивный подход (России) в продолжающихся переговорах, при этом без значительной "цены" для позиций России на поле боя", – отмечают в разведке Британии.

Также предполагают, что Путин таким образом хочет уменьшить риски дальнобойных ударов Украины по территории РФ в эти дни. В разведке напомнили, что в последние три года во многих российских городах, особенно недалеко от границы с Украиной, отменяли торжества к 9 мая.

РЕКЛАМА:

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что не передумал посещать парад в Москве, и что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади.

Информировали, что Вучич поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.