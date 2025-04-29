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В британской разведке поразмышляли, зачем Путину "перемирие" под 9 мая

Мария Емец, Александр ШумилинВторник, 29 апреля 2025, 18:20
В британской разведке поразмышляли, зачем Путину перемирие под 9 мая
Фото: Getty Images

В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, в то же время не ухудшая свои позиции на фронте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 29 апреля

Детали: В разведке прокомментировали заявление правителя России Владимира Путина, который 28 апреля в одностороннем порядке анонсировал трехдневное прекращение огня в войне против Украины, на 8-10 мая - даты вокруг Дня победы 9 мая.

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Там напомнили, что Украина призвала к полному и безусловному перемирию на 30 суток.

"Как и с односторонним 30-часовым прекращением огня от Путина на Пасху, это заявление почти точно имеет целью продемонстрировать конструктивный подход (России) в продолжающихся переговорах, при этом без значительной "цены" для позиций России на поле боя", – отмечают в разведке Британии.

Также предполагают, что Путин таким образом хочет уменьшить риски дальнобойных ударов Украины по территории РФ в эти дни. В разведке напомнили, что в последние три года во многих российских городах, особенно недалеко от границы с Украиной, отменяли торжества к 9 мая.

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Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что не передумал посещать парад в Москве, и что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади.

Информировали, что Вучич поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

ВеликобританияразведкаРосcия9 мая
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