Поставили ВСУ более 120 тысяч бракованных снарядов: задержали руководство оборонного завода

Правоохранители задержали руководство оборонного завода на Днепропетровщине, которое поставило Вооруженным силам более 120 тысяч бракованных минометных снарядов.

Источник: ОГП, СБУ, источники УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "Сообщено о подозрении генеральному директору оборонного завода, его первому заместителю, а также начальнику группы контроля качества военного представительства Минобороны Украины и экс-руководителю этого представительства".

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Детали: По данным источника УП, речь идет о гендиректоре оборонного завода Леониде Шимане и его первом заместителе Алексее Кириченко.

Кроме руководителей госпредприятия, СБУ задержала экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля соответствующего подразделения Юрия Яресько.

Им инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которое привело к тяжелым последствиям (ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 УК Украины).

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По данным следствия, в 2024 году руководство оборонного завода на Днепропетровщине заключило договор об изготовлении боеприпасов для Сухопутных войск ВСУ с Агентством оборонных закупок. Согласно договору предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120мм минометных выстрелов на более 11 млрд грн.

Согласно выводам экспертизы при производстве снарядов использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен к использованию в зарядах до 120 мм минометных выстрелов, что привело к нестабильной работе всего порохового заряда. Кроме того, капсюли-воспламенители были с дефектом, что приводило к осечкам.

Также в состав боеприпасов входили дополнительные метательные заряды, которые не соответствуют стандартам боевого применения.

Таким образом организаторы сделки пытались удешевить производство, чтобы получить большую прибыль с госзаказа.

Подозреваемые, понимая указанные проблемы, не остановили производство. Кроме того привлеченные к схеме должностные лица, не осуществили надлежащий контроль за качеством продукции и внесли ложные сведения в отчетную документацию.

В результате военнослужащим ВСУ поставили более 120 тыс. непригодных к использованию выстрелов, которые были отозваны с линии фронта, что нанесло значительный ущерб боеспособности Сил обороны.

Правоохранители задержали подозреваемых, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы.