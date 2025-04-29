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Зеленський: Росія готує щось влітку у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями

Олександр ШумілінВівторок, 29 квітня 2025, 21:47

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями.

Джерело: "Суспільне", яке наводить слова Зеленського на саміті Тримор'я

Пряма мова: "Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці".

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Передісторія:

  • У лютому Зеленський заявив, що Росія планує в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових.
  • Навчання "регіонального угруповання військ" Білорусі та Росії відбудуться на території РБ у 2025 році.

Білорусьросійсько-українська війнаЗеленський
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