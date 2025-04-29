Зеленський: Росія готує щось влітку у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями.

Джерело: "Суспільне", яке наводить слова Зеленського на саміті Тримор'я

Пряма мова: "Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці".

Реклама:

Передісторія: