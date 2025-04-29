Зеленский: Россия готовит что-то летом в Беларуси, прикрываясь военными учениями

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что летом 2025 года Россия может к чему-то готовиться в Беларуси, прикрываясь военными учениями.

Источник: "Суспільне", которое приводит слова Зеленского на саммите Триморья

Прямая речь: "Посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству".

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