Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ окупувала Суху Балку на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Середа, 30 квітня 2025, 00:54
Армія РФ окупувала Суху Балку на Донеччині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 30 квітня аналітичний проєкт DeepState оновив карту і повідомив, що росіяни окупували Суху Балку неподалік селища Нью-Йорк на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Суху Балку, а також просунувся біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку (Донецької області – ред.)".

Реклама:

Довідково: Суха Балка – селище Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області. За даними перепису 2001 року, населення селища становило 649 осіб.

Нагадаємо: За інформацією аналітичного проєкту DeepStatе в ніч проти 28 квітня, російська армія змогла захопити село Надіївка, що розташоване у Донецькій області. 

російсько-українська війнаДонецька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосіяни 16 разів вдарили по Харкову безпілотниками: 39 людей постраждали
У США затримали двох українців за начебто незаконне голосування на виборах-2024
інфографікаМайже 90% українців не довіряють Трампу – опитування
Сили оборони: Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Умєров провів кадрові зміни у Міністерстві оборони
Усі новини...
російсько-українська війна
Росіяни атакували Харків безпілотниками "Герань-2" – прокуратура
Зеленський: Росія готує щось влітку у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями
Росіяни обстріляли Кіндрашівку на Харківщині: постраждав чоловік
Останні новини
00:54
Армія РФ окупувала Суху Балку на Донеччині – DeepState
00:38
тенісКостюк обіграла чергову росіянку і вийшла в чвертьфінал престижного турніру в Мадриді
00:24
Росіяни атакували Харків безпілотниками "Герань-2" – прокуратура
00:10
футболФранцузький ПСЖ обіграв "Арсенал" Зінченка у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:44
оновлено, фотоРосійські сили масовано атакували дронами Дніпро, одна людина загинула
23:37
Рубіо повторив, що Вашингтон може відмовитись від "посередництва" між РФ і Україною
23:30
Новини економіки 29 квітня: деталі блекаута на Піренеях та претензії НБУ до Порошенка
23:28
оновлено, фотоРосіяни 16 разів вдарили по Харкову безпілотниками: 39 людей постраждали
23:19
Сили оборони відбили 15 ворожих атак на Курському напрямку – Генштаб
23:15
Як жестовою мовою сказати "Дякую" і "Будь ласка": словничок важливих фраз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: