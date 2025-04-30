Армія РФ окупувала Суху Балку на Донеччині – DeepState

У ніч проти 30 квітня аналітичний проєкт DeepState оновив карту і повідомив, що росіяни окупували Суху Балку неподалік селища Нью-Йорк на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Суху Балку, а також просунувся біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку (Донецької області – ред.)".

Реклама:

Довідково: Суха Балка – селище Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області. За даними перепису 2001 року, населення селища становило 649 осіб.

Нагадаємо: За інформацією аналітичного проєкту DeepStatе в ніч проти 28 квітня, російська армія змогла захопити село Надіївка, що розташоване у Донецькій області.