Армия РФ оккупировала Сухую Балку на Донетчине – DeepState

В ночь на 30 апреля аналитический проект DeepState обновил карту и сообщил, что россияне оккупировали Сухую Балку недалеко от поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Сухую Балку, а также продвинулся возле Константинополя, Дачного и в Торецке (Донецкой области – ред.)".

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Справка: Сухая Балка – поселок Торецкой городской громады Бахмутского района Донецкой области. По данным переписи 2001 года, население поселка составляло 649 человек.

Напомним: По информации аналитического проекта DeepStatе в ночь на 28 апреля, российская армия смогла захватить село Надеевка, расположенное в Донецкой области.