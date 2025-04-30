На тлі переговорів про мир Росія посилила атаки на Україну – ООН

В Організації Об’єднаних Націй відзначили посилення атак російської армії на цивільне населення України на тлі переговорів про мир.

Джерело: Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, помічниця генсека ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя під час Радбезу ООН, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Дікарло: "За останні кілька тижнів ми стали свідками активізації зусиль із залученню сторін до переговорів.

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Ці ініціативи дають надію на прогрес у досягненні припинення вогню і, врешті-решт, мирного врегулювання. Водночас ми продовжуємо бути свідками безперервних обстрілів українських міст".

Деталі: Дікарло зазначила, що тільки у квітні загинула щонайменше 151 цивільна особа, і 697 отримали поранення. За її словами, ця цифра ще більша, ніж у березні, коли кількість жертв була у 1,5 рази вища, ніж попереднього місяця – у лютому.

Вона зазначила, що попри заяви про припинення ударів по об’єктах енергетики, обстріли їх тривали.

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Пряма мова Дікарло: "ООН продовжує займатися, зокрема, питаннями безпеки судноплавства в Чорному морі, щоб підтримати глобальну продовольчу безпеку і зберегти життєво важливі ланцюжки поставок, ускладнені через війну".

Деталі: Вона підкреслила, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну "є кричущим викликом фундаментальним принципам, що ставлять під загрозу стабільність у Європі й міжнародний порядок загалом".

За словами заступниці генсека, потрібно домогтися "повного, негайного і беззастережного припинення вогню як найважливішого першого кроку до припинення насильства і створення умов для встановлення всеосяжного і стійкого миру".

Цей мир, додала вона, має передбачати "повагу до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".

У свою чергу, Мсуя констатувала, що, попри розмови про мир, обстріли України посилилися.

Вона закликала Радбез вжити "термінових колективних заходів" щодо України, насамперед забезпечити захист цивільного населення, а також критично важливої інфраструктури.

Також, за її словами, необхідно збільшити фінансову підтримку України.

"Недостатнє фінансування змушує згортати найважливіші програми, попри те, що оперативна обстановка стає дедалі складнішою і більш небезпечною" – сказала Мсуя.

Врешті, потрібне досягнення справедливого миру, додала вона.

Що передувало: У відповідь на заяву російського правителя Володимира Путіна про оголошення чергового короткого "перемир’я" в ООН зазначили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права й статуту організації.