Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На тлі переговорів про мир Росія посилила атаки на Україну – ООН

Ольга Глущенко Середа, 30 квітня 2025, 02:42
На тлі переговорів про мир Росія посилила атаки на Україну – ООН
Дікарло, фото: "Укрінформ"

В Організації Об’єднаних Націй відзначили посилення атак російської армії на цивільне населення України на тлі переговорів про мир.

Джерело: Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, помічниця генсека ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя під час Радбезу ООН, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Дікарло: "За останні кілька тижнів ми стали свідками активізації зусиль із залученню сторін до переговорів.

Реклама:

Ці ініціативи дають надію на прогрес у досягненні припинення вогню і, врешті-решт, мирного врегулювання. Водночас ми продовжуємо бути свідками безперервних обстрілів українських міст".

Деталі: Дікарло зазначила, що тільки у квітні загинула щонайменше 151 цивільна особа, і 697 отримали поранення. За її словами, ця цифра ще більша, ніж у березні, коли кількість жертв була у 1,5 рази вища, ніж попереднього місяця – у лютому.

Вона зазначила, що попри заяви про припинення ударів по об’єктах енергетики, обстріли їх тривали.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Дікарло: "ООН продовжує займатися, зокрема, питаннями безпеки судноплавства в Чорному морі, щоб підтримати глобальну продовольчу безпеку і зберегти життєво важливі ланцюжки поставок, ускладнені через війну".

Деталі: Вона підкреслила, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну "є кричущим викликом фундаментальним принципам, що ставлять під загрозу стабільність у Європі й міжнародний порядок загалом".

За словами заступниці генсека, потрібно домогтися "повного, негайного і беззастережного припинення вогню як найважливішого першого кроку до припинення насильства і створення умов для встановлення всеосяжного і стійкого миру".

Цей мир, додала вона, має передбачати "повагу до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".

У свою чергу, Мсуя констатувала, що, попри розмови про мир, обстріли України посилилися.

Вона закликала Радбез вжити "термінових колективних заходів" щодо України, насамперед забезпечити захист цивільного населення, а також критично важливої інфраструктури.

Також, за її словами, необхідно збільшити фінансову підтримку України.

"Недостатнє фінансування змушує згортати найважливіші програми, попри те, що оперативна обстановка стає дедалі складнішою і більш небезпечною" – сказала Мсуя.

Врешті, потрібне досягнення справедливого миру, додала вона.

Що передувало: У відповідь на заяву російського правителя Володимира Путіна про оголошення чергового короткого "перемир’я" в ООН зазначили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права й статуту організації.

ООНросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоПрокуратура і ДСНС показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків
У США затримали двох українців за начебто незаконне голосування на виборах-2024
інфографікаМайже 90% українців не довіряють Трампу – опитування
Сили оборони: Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Умєров провів кадрові зміни у Міністерстві оборони
Усі новини...
ООН
ООН у відповідь на заяву Путіна про триденне "перемир’я": Хочемо бачити закінчення війни
Постпред Росії в ООН: Говорити про припинення вогню в Україні нереалістично
США проголосували проти резолюції ООН із засудженням війни проти України
Останні новини
02:42
На тлі переговорів про мир Росія посилила атаки на Україну – ООН
01:36
відеоПрокуратура і ДСНС показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків
00:54
Армія РФ окупувала Суху Балку на Донеччині – DeepState
00:38
тенісКостюк обіграла чергову росіянку і вийшла в чвертьфінал престижного турніру в Мадриді
00:24
Росіяни атакували Харків безпілотниками "Герань-2" – прокуратура
00:10
футболФранцузький ПСЖ обіграв "Арсенал" Зінченка у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:44
оновлено, фотоРосійські сили масовано атакували дронами Дніпро, одна людина загинула
23:37
Рубіо повторив, що Вашингтон може відмовитись від "посередництва" між РФ і Україною
23:30
Новини економіки 29 квітня: деталі блекаута на Піренеях та претензії НБУ до Порошенка
23:28
оновлено, фотоРосіяни 16 разів вдарили по Харкову безпілотниками: 39 людей постраждали
Усі новини...
Реклама:
Реклама: