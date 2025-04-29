ООН у відповідь на заяву Путіна про триденне "перемир’я": Хочемо бачити закінчення війни
У відповідь на заяву російського правителя Володимира Путіна про оголошення чергового короткого "перемир’я" в ООН зазначили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права й статуту організації.
Джерело: речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, цитує "Укрінформ"
Пряма мова Дюжарріка: "Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни… Воно має бути принциповим та послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях".
Деталі: Дюжаррік наголосив, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету й територіальної цілісності України.
Він також додав, що в ООН цінують будь-які зусилля з урегулювання війни в Україні, що відповідають "позиці, яку я висловлював багато, багато, багато, багато, багато разів".
На запитання щодо участі північнокорейських військ у російській війні проти України, що визнали і РФ, і КНДР, речник відповів лаконічно: "Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту – це неправильний напрямок".
Передісторія:
- У Кремлі повідомили, що Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, як росіяни називають Другу світову війну.
- Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала оголошення Путіна щодо "перемир′я", приуроченого до Дня перемоги.
- Президент Володимир Зеленський також прокоментував заяву Путіна про "перемир’я" з 8 до 10 травня та заявив, що Україні потрібне не тимчасове "перемир’я" заради параду в Москві, а повне і негайне припинення вогню щонайменше на 30 днів.