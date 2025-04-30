На фоне переговоров о мире Россия усилила атаки на Украину – ООН

В Организации Объединенных Наций отметили усиление атак российской армии на гражданское население Украины на фоне переговоров о мире.

Источник: Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя во время Совбеза ООН, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Дикарло: "За последние несколько недель мы стали свидетелями активизации усилий по привлечению сторон к переговорам.

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Эти инициативы дают надежду на прогресс в достижении прекращения огня и, в конце концов, мирного урегулирования. В то же время мы продолжаем быть свидетелями непрерывных обстрелов украинских городов".

Детали: Дикарло отметила, что только в апреле погиб по меньшей мере 151 гражданский человек, и 697 получили ранения. По ее словам, эта цифра еще больше, чем в марте, когда количество жертв было в 1,5 раза выше, чем в предыдущем месяце – в феврале.

Она отметила, что несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам энергетики, обстрелы их продолжались.

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Прямая речь Дикарло: "ООН продолжает заниматься, в частности, вопросами безопасности судоходства в Черном море, чтобы поддержать глобальную продовольственную безопасность и сохранить жизненно важные цепочки поставок, осложненные из-за войны".

Детали: Она подчеркнула, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину "является вопиющим вызовом фундаментальным принципам, ставящим под угрозу стабильность в Европе и международный порядок в целом".

По словам заместителя генсека, нужно добиться "полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня как важнейшего первого шага к прекращению насилия и создания условий для установления всеобъемлющего и устойчивого мира".

Этот мир, добавила она, должен предусматривать "уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно Уставу ООН, международного права и соответствующих резолюций ООН".

В свою очередь, Мсуя констатировала, что, несмотря на разговоры о мире, обстрелы Украины усилились.

Она призвала Совбез принять "срочные коллективные меры" в отношении Украины, прежде всего обеспечить защиту гражданского населения, а также критически важной инфраструктуры.

Также, по ее словам, необходимо увеличить финансовую поддержку Украины.

"Недостаточное финансирование заставляет сворачивать важнейшие программы, несмотря на то, что оперативная обстановка становится все более сложной и более опасной", – сказала Мсуя.

Наконец, требуется достижение справедливого мира, добавила она.

Напомним: В ответ на заявление российского правителя Владимира Путина об объявлении очередного короткого "перемирия" в ООН отметили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.