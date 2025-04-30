100 дней на посту: Трамп похвастался изгнанием мигрантов и тарифами против Китая

На митинге в Мичигане по случаю 100 дней пребывания на посту президента США Дональд Трамп заявил о "глубоких изменениях в Вашингтоне за почти сто лет", похвастался жесткой иммиграционной политикой и тарифами против Китая.

Источник: выступление Трампа на митинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Сегодня вечером мы собрались здесь, в самом сердце нашей страны, чтобы отпраздновать самые успешные первые 100 дней любой администрации в истории нашей страны.

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Мы только начинаем... Вы еще ничего не видели".

Детали: По словам Трампа, его администрация "спасает американскую мечту".

Прямая речь Трампа: "То, что мир наблюдал в течение последних 14 недель, – это революция здравого смысла".

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Детали: Президент заявил, что его администрация осуществила "самые глубокие изменения в Вашингтоне за почти сто лет".

Во время его выступления на больших экранах демонстрировали видео, как правоохранители депортируют нелегалов из страны.

Трамп обвинил администрацию экс-президента Джо Байдена, которая якобы позволила "иммигрантам насиловать и убивать" американцев.

Прямая речь Трампа: "Могу сообщить, что эта ужасная измена закончилась.

Изгнание захватчиков – это не просто предвыборное обещание, это мой торжественный долг как главнокомандующего. Я обязан это сделать – чтобы спасти нашу страну".

Детали: Трамп заверил, что его администрация установила "рекорды всех времен" по наименьшему количеству незаконных пересечений границы со Штатами.

Президент перечислил некоторые из своих экономических достижений, среди которых назвал снижение цен на яйца.

"Мы имели замечательную победу на выборах, и уже в первую неделю моего пребывания в должности на меня начали кричать из-за цены на яйца", - сказал он, имея в виду, что он к ней непричастен. По его словам, яйца якобы подешевели на 87% на Пасху.

Трамп также отметил, что цены на бензин, продукты питания и лекарства, отпускаемые по рецепту, снизились.

"Все пошло вниз", – заявил он.

Трамп также затронул тему тарифов, отметив, что Китай "забрал у нас больше рабочих мест, чем любая страна забрала у другой страны за все времена".

Прямая речь Трампа: "С помощью моих китайских тарифов мы положим конец самой большой краже рабочих мест в мировой истории".

Детали: Однако это не означает, что США и Китай не могут найти общий язык, отметил Трамп.

"Думаю, это сработает, – сказал он, – Они хотят заключить сделку. Мы собираемся заключить соглашение. Но это будет честная сделка".

Он рассказал о своем указе, призванном смягчить влияние тарифов на американских автопроизводителей.

По словам Трампа, его политика якобы "запретила любую правительственную цензуру и восстановила свободу слова в Америке".

"Я положил конец беззаконию, так называемому разнообразию, равенству и инклюзивности и всему тому дерьму в федеральном правительстве и частном секторе", – заявил Трамп, упомянув, что издал указ, который признает только два пола.