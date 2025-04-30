Правитель Росії Володимир Путін під час поїздки до Волгограда для участі у пропагандистських заходах на честь Дня перемоги підписав указ про присвоєння міському аеропорту назви "Сталінград".

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Настоящее время"

Деталі: Про перейменовування аеропорту у "Сталінград" Путіна попросив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, який розповів про таке прохання ветеранів та учасників війни проти України.

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Путін у відповідь сказав, що слово тих, хто попросив про перейменування, для нього закон. "Так і зробимо. Щойно повернуся до Москви, одразу ж буде підготовлено і підписано відповідний указ", - заявив президент РФ у Волгограді.

У результаті Путін підписав указ безпосередньо перед тим, як покинути це місто.

"Настоящее время" при цьому нагадує, що петербурзький аеропорт Пулково на три дні, з 8 по 10 травня, перейменують на "Ленінград".

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Що було раніше: У 2023 році Путін також приїздив до Волгограда. Тоді на всіх основних в'їздах до міста дорожні знаки "Волгоград" тимчасово замінили на знаки "Сталінград".