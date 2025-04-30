Правитель России Владимир Путин во время поездки в Волгоград для участия в пропагандистских мероприятиях в честь Дня победы подписал указ о присвоении городскому аэропорту названия "Сталинград".

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Настоящее время"

Детали: О переименовании аэропорта в "Сталинград" Путина попросил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который рассказал о такой просьбе ветеранов и участников войны против Украины.

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Путин в ответ сказал, что слово тех, кто попросил о переименовании, для него закон. "Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан соответствующий указ", - заявил президент РФ в Волгограде.

В итоге Путин подписал указ непосредственно перед тем, как покинуть этот город.

"Настоящее время" при этом напоминает, что петербургский аэропорт Пулково на три дня, с 8 по 10 мая, переименуют в "Ленинград".

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Что предшествовало: В 2023 году Путин также приезжал в Волгоград. Тогда на всех основных въездах в город дорожные знаки "Волгоград" временно заменили на знаки "Сталинград".