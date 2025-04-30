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Рада продовжила строк добровільного повернення із СЗЧ до 30 серпня

Степан ГафткоСереда, 30 квітня 2025, 11:51
Рада продовжила строк добровільного повернення із СЗЧ до 30 серпня
Фото з Telegram Железняка

Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року, підтримавши законопроєкт №13177.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

Пряма мова: "По факту продовжили (народні депутати – ред.) строк добровільного повернення (з СЗЧ – ред.) до 30 серпня 2025 року. За основу та в цілому – 282". 

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Деталі: За інформацією Железняка, 30 квітня у Верховній раді продовжили термін добровільного повернення військових із СЗЧ.

Основні положення законопроєкту:

  • Поки триває воєнний стан, служба військових, які самовільно залишили частину, формально не припиняється. Але якщо вони не повернуться до моменту завершення воєнного стану, то служба вважається призупиненою наступного дня після його завершення.
  • Час їхньої відсутності не враховується у вислугу років, і в цей період виплати, забезпечення та пільги їм не надаються (це доповнення вніс Комітет до законопроєкту).
  • Можливість добровільно повернутись до служби діє до 30 серпня 2025 року. Після повернення відновлюються всі пільги та соціальні гарантії, передбачені законом.
  • Військові, які повернулись, можуть продовжити службу, навіть якщо щодо них відкрито кримінальну справу – за рішенням командира.
  • Якщо служба призупинена або військовий самовільно залишив частину чи дезертував під час воєнного стану, він та його родина втрачають право на пільги й компенсації на цей період.

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Нагадаємо

  • У мобільному застосунку для військових "Армія+" з середини грудня 2024 року з'явився рапорт на повернення із самовільного залишення частини.
  • У квітні Державне бюро розслідувань покроково роз'яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

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