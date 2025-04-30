Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ до 30 августа

Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа 2025 года, поддержав законопроект №13177.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "По факту продлили (народные депутаты – ред.) срок добровольного возвращения (с СОЧ – ред.) до 30 августа 2025 года. За основу и в целом – 282".

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Детали: По информации Железняка, 30 апреля в Верховной Раде продлили срок добровольного возвращения военных из СОЧ.

Основные положения законопроекта:

Пока продолжается военное положение, служба военных, которые самовольно оставили часть, формально не прекращается. Но если они не вернутся до момента завершения военного положения, то служба считается приостановленной на следующий день после его завершения.

Время их отсутствия не учитывается в выслугу лет, и в этот период выплаты, обеспечение и льготы им не предоставляются (это дополнение внес Комитет в законопроект).

Возможность добровольно вернуться к службе действует до 30 августа 2025 года. После возвращения восстанавливаются все льготы и социальные гарантии, предусмотренные законом.

Военные, которые вернулись, могут продолжить службу, даже если в отношении них открыто уголовное дело – по решению командира.

Если служба приостановлена или военный самовольно оставил часть или дезертировал во время военного положения, он и его семья теряют право на льготы и компенсации на этот период.

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Напомним: