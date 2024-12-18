У застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення з СЗЧ

У мобільному застосунку для військових "Армія+" із середи з'явився рапорт на повернення із самовільного залишення частини.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми зробили функціонал у застосунку "Армія+", де вже 0,5 млн військових, для того щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу після СЗЧ. І щоб міг оперативно відновитися на службі, повернути соцгарантії собі, зарплату, і далі повернутися до тієї частини, яку він хоче обрати".

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Деталі: Вона зазначила, що функціонал запускається 18 грудня, і далі Міноборони спостерігатиме, чи задоволені військові та як швидко обробляють рапорти.

"Якщо людина повертається з СЗЧ вперше, до неї не застосовують жодних санкцій. Ба більше, для людини гарантовано і швидко будуть проведені всі заходи реінтеграції, відновлення на службі, всі соціальні виплати тощо", - зазначила Черногоренко.

За її словами, рапорт на повернення з СЗЧ розглядатимуть 24 години.

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"Протягом 24 годин військовий отримає повідомлення, що він має прибути до нової військової частини батальйону резерву, їх 17. Це саме ті місця, де швидко відновлять військового на службі. І, власне, це тимчасовий пункт, з кого він далі може перевестися до тієї військової частини, яку вважає релевантною для себе", - сказала заступниця міністра оборони.

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