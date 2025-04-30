"Санкційна бавовна": оборонний завод РФ у Муромі уразили дрони СБУ – джерело

Муромський приладобудівний завод у Володимирській області РФ в ніч на 30 квітня уразили безпілотники Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у спецслужбах

Деталі: Це підприємство спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.

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За даними джерела УП, на заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель та пожежу.

Пряма мова: "Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Але Служба безпеки вирішила ці санкції трохи розширити".

Що передувало: Російська влада повідомила про велику пожежу, яка виникла на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Росії внаслідок атаки дронів.

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