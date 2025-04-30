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"Санкционная бавовна": оборонный завод РФ в Муроме поразили дроны СБУ – источник

Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 12:25
Санкционная бавовна: оборонный завод РФ в Муроме поразили дроны СБУ – источник
иллюстративное фото СБУ

Муромский приборостроительный завод во Владимирской области РФ в ночь на 30 апреля поразили беспилотники Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: Это предприятие специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.

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По данным источника УП, на заводе прогремело 5 взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий и пожаре.

Прямая речь: "Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Но Служба безопасности решила эти санкции немного расширить".

Что предшествовало: Российские власти сообщили о крупном пожаре, который возник на оборонном заводе в городе Муром Владимирской области России в результате атаки дронов.

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скриншот с google.maps

беспилотникивойнаСБУ
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