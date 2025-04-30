У другому півріччі 2024-го кількість кібератак РФ зросла майже наполовину

За друге півріччя 2024 року кількість російських кібероперацій збільшилася на 48% порівняно з першим півріччям.

Джерело: аналітичний звіт "Російські кібероперації" H2'2024 фахівців команди CERT-UA Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку

Дослівно: "Серед тенденцій другої половини 2024 року – зростання кількості інцидентів на 48% порівняно з попереднім півріччям. Команда CERT-UA відзначає суттєве підвищення складності атак та рівня чутливості об’єктів, на які вони були спрямовані".

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Деталі: Зазначається, що російські хакери активно впроваджують автоматизацію, застосовують supply chain атаки для проникнення через постачальників ПЗ, комбінують техніки шпигунства і саботажу.

Основний вектор – розвідка, зокрема спроби отримати доступ до систем ситуаційної обізнаності та оборонних підприємств, які можуть вплинути на оперативну ситуацію на фронті.

Аналітики відзначають, що у 2024 році російська кіберстратегія перейшла до нової фази: масштабніші, складніші й краще скоординовані кампанії з високим рівнем загрози для критичної інфраструктури.

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Попри це, завдяки підвищенню рівня кібергігієни в Україні, посиленню раннього виявлення загроз та тісній міжнародній співпраці, вдалося зупинити значну частину атак ще на етапі їх підготовки.

Передісторія: