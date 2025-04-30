Во втором полугодии 2024 года количество кибератак РФ выросло почти наполовину

За второе полугодие 2024 года количество российских киберопераций увеличилось на 48% по сравнению с первым полугодием.

Источник: аналитический отчет "Российские кибероперации" H2'2024 специалистов команды CERT-UA Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи.

Дословно: "Среди тенденций второй половины 2024 года — рост количества инцидентов на 48% по сравнению с предыдущим полугодием. Команда CERT-UA отмечает существенное повышение сложности атак и уровня чувствительности объектов, на которые они были направлены".

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Детали: Отмечается, что российские хакеры активно внедряют автоматизацию, используют атаки на цепочки поставок (supply chain) для проникновения через поставщиков программного обеспечения, комбинируют техники шпионажа и саботажа.

Основной вектор — разведка, в частности попытки получить доступ к системам ситуационной осведомлённости и оборонным предприятиям, которые могут повлиять на оперативную ситуацию на фронте.

Аналитики отмечают, что в 2024 году российская киберстратегия перешла в новую фазу: более масштабные, сложные и лучше скоординированные кампании с высоким уровнем угрозы для критической инфраструктуры.

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Несмотря на это, благодаря повышению уровня кибергигиены в Украине, усилению раннего выявления угроз и тесному международному сотрудничеству удалось остановить значительную часть атак ещё на этапе их подготовки.

Предыстория: