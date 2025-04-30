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У лікарні померла жінка, поранена під час атаки РФ на Кам’янське 26 квітня

Анастасія ПроцСереда, 30 квітня 2025, 17:25
У лікарні померла жінка, поранена під час атаки РФ на Кам’янське 26 квітня
Наслідки російської атаки 26 квітня. фото: Дніпропетровська ОВА

88-річна жінка, яка отримала важкі опіки внаслідок російського удару БпЛА по  девʼятиповерхівці у місті Кам’янське Дніпропетровської області 26 квітня, померла у лікарні. 

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала у Кам’янському 26 квітня. Тоді вона отримала сильні опіки. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Втім, на жаль, воно обірвалося".

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Деталі: Лисак зазначив, що це вже друга жертва тієї атаки.

Передісторія: 

  • 26 квітня у Камʼянському Дніпропетровської області російський безпілотник вдарив по девʼятиповерхівці. Тоді було відомо загиблого та 4 постраждалих, серед них – 11-річна дитина.

Дніпропетровська областьжертви
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