У лікарні померла жінка, поранена під час атаки РФ на Кам’янське 26 квітня

88-річна жінка, яка отримала важкі опіки внаслідок російського удару БпЛА по девʼятиповерхівці у місті Кам’янське Дніпропетровської області 26 квітня, померла у лікарні.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала у Кам’янському 26 квітня. Тоді вона отримала сильні опіки. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Втім, на жаль, воно обірвалося".

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Деталі: Лисак зазначив, що це вже друга жертва тієї атаки.

Передісторія: