У лікарні померла жінка, поранена під час атаки РФ на Кам’янське 26 квітня
Середа, 30 квітня 2025, 17:25
88-річна жінка, яка отримала важкі опіки внаслідок російського удару БпЛА по девʼятиповерхівці у місті Кам’янське Дніпропетровської області 26 квітня, померла у лікарні.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала у Кам’янському 26 квітня. Тоді вона отримала сильні опіки. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Втім, на жаль, воно обірвалося".
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Деталі: Лисак зазначив, що це вже друга жертва тієї атаки.
Передісторія:
- 26 квітня у Камʼянському Дніпропетровської області російський безпілотник вдарив по девʼятиповерхівці. Тоді було відомо загиблого та 4 постраждалих, серед них – 11-річна дитина.