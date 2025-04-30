В больнице умерла женщина, раненная во время атаки РФ на Каменское 26 апреля

88-летняя женщина, которая получила тяжелые ожоги в результате российского удара БпЛА по девятиэтажке в городе Каменское Днепропетровской области 26 апреля, умерла в больнице.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В больнице умерла 88-летняя женщина, которая пострадала в Каменском 26 апреля. Тогда она получила сильные ожоги. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Впрочем, к сожалению, она оборвалась".

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Детали: Лысак отметил, что это уже вторая жертва той атаки.

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