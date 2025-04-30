В больнице умерла женщина, раненная во время атаки РФ на Каменское 26 апреля
Среда, 30 апреля 2025, 17:25
88-летняя женщина, которая получила тяжелые ожоги в результате российского удара БпЛА по девятиэтажке в городе Каменское Днепропетровской области 26 апреля, умерла в больнице.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В больнице умерла 88-летняя женщина, которая пострадала в Каменском 26 апреля. Тогда она получила сильные ожоги. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Впрочем, к сожалению, она оборвалась".
Реклама:
Детали: Лысак отметил, что это уже вторая жертва той атаки.
Предыстория:
- 26 апреля в Каменском Днепропетровской области российский беспилотник ударил по девятиэтажке. Тогда было известно погибшего и 4 пострадавших, среди них - 11-летний ребенок.