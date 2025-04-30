Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В больнице умерла женщина, раненная во время атаки РФ на Каменское 26 апреля

Анастасия ПроцСреда, 30 апреля 2025, 17:25
В больнице умерла женщина, раненная во время атаки РФ на Каменское 26 апреля
Последствия российской атаки 26 апреля. фото: Днепропетровская ОВА

88-летняя женщина, которая получила тяжелые ожоги в результате российского удара БпЛА по девятиэтажке в городе Каменское Днепропетровской области 26 апреля, умерла в больнице.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В больнице умерла 88-летняя женщина, которая пострадала в Каменском 26 апреля. Тогда она получила сильные ожоги. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Впрочем, к сожалению, она оборвалась".

Реклама:

Детали: Лысак отметил, что это уже вторая жертва той атаки.

Предыстория:

  • 26 апреля в Каменском Днепропетровской области российский беспилотник ударил по девятиэтажке. Тогда было известно погибшего и 4 пострадавших, среди них - 11-летний ребенок.

Днепропетровская областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
обновленоТесть чиновника СБУ переоформлял недвижимость в Крыму по законам РФ – hromadske
В Раде предлагают разрешить гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в ВСУ
ФотоВ Киеве задержали фотографа из РФ, который задушил свою девушку-модель в фотостудии – полиция
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне пытаются выйти на админграницу Днепропетровской области – Сырский
Россияне били по Днепропетровщине: погиб мужчина, повреждено предприятие и горел ресторан 
Поставили ВСУ более 120 тысяч бракованных снарядов: задержали руководство оборонного завода
Последние новости
17:25
В больнице умерла женщина, раненная во время атаки РФ на Каменское 26 апреля
17:18
В Минобороны хотят разбронировать часть медиков: Минздрав создает списки
17:15
Проект соглашения о недрах с США не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС - Шмыгаль
17:10
Шмыгаль говорит, что новая военная помощь может быть частью вклада США в фонд по недрам
17:08
АРМА планирует получить более 12 миллионов после продажи арестованного белорусского стекла
16:59
В Минздраве ответили, почему процесс восстановления поврежденного "Охматдета" длится столь долго
16:50
На украинском рынке снизились цены на капусту: сколько она стоит
16:46
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
16:46
футбол"Барселона" – "Интер": анонс второго полуфинала Лиги чемпионов
16:43
Еврокомиссия выделяет 910 миллионов евро на усиление обороны: будут привлекать Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: