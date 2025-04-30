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Суд заарештував підозрюваних у справі про 120 тисяч бракованих мін для ЗСУ

Українська правдаСереда, 30 квітня 2025, 17:34
Суд заарештував підозрюваних у справі про 120 тисяч бракованих мін для ЗСУ
Центр протидії корупції

Шевченківський суд Києва відправив під варту двох посадовців, яких підозрюють у причетності до виготовлення й постачання понад 120 тисяч небезпечних мінометних боєприпасів для ЗСУ. 

Джерело: Центр протидії корупції 

Дослівно: "Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Володимир Бугіль задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до екскерівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави".

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Деталі: За даними слідства, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало контракт на понад 11 млрд грн із Державним агентством оборонних закупівель на виробництво 120-мм мінометних пострілів для ЗСУ. 

Утім, експертиза показала: у вибухових зарядах використовувалася суміш порохів, що непридатна до 120 мм мінометних пострілів. Це призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки.

Попри це, виробництво не зупинили. За версією правоохоронців, заради прибутку посадовці свідомо передали на фронт понад 120 тисяч потенційно небезпечних мін, які довелося відкликати, завдавши шкоди обороноздатності.

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У справі також фігурують гендиректор заводу Леонід Шиман та його перший заступник Олексій Кириченко – суд наразі вирішує питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Знати більше: Скандальні міни для ЗСУ. Чому вони не летять і не вибухають, хоч коштували мільярди

 Що цьому передувало:

Напередодні, 29 квітня правоохоронці затримали керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставило Збройним силам понад 120 тисяч бракованих мінометних снарядів.

судДніпропетровська областьзброяЗбройні сили
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