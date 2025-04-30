Суд арестовал подозреваемых по делу о 120 тысячах бракованных мин для ВСУ

Шевченковский суд Киева взял под стражу двух должностных лиц, подозреваемых в причастности к производству и поставке более 120 тысяч опасных минометных боеприпасов для ВСУ.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Следственный судья Шевченковского районного суда г. Киева Владимир Бугиль удовлетворил ходатайство следователя СБУ и применил к бывшему руководителю одного из военных представительств Минобороны Михаилу Шкуренко и начальнику контрольной группы Юрию Яресько меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога".

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Подробности: По данным следствия, в 2024 году руководство оборонного завода в Днепропетровской области заключило контракт на сумму свыше 11 миллиардов гривен с Государственным агентством оборонных закупок на производство 120-мм минометных выстрелов для ВСУ.

Однако экспертиза показала, что в зарядах использовалась пороховая смесь, непригодная для 120-мм минометных выстрелов, что приводило к нестабильной работе боеприпасов. Также капсюли-воспламенители имели дефекты, вызывавшие осечки.

Несмотря на это, производство не было остановлено. По версии правоохранителей, ради получения прибыли должностные лица сознательно передали на фронт более 120 тысяч потенциально опасных мин, которые впоследствии пришлось изъять, что нанесло ущерб обороноспособности.

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В деле также фигурируют гендиректор завода Леонид Шиман и его первый заместитель Алексей Кириченко – суд в настоящее время рассматривает вопрос о мере пресечения для них.

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