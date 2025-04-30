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Financial Times о соглашении по недрам: между США и Украиной в последний момент возникли разногласия

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 30 апреля 2025, 18:29
Financial Times о соглашении по недрам: между США и Украиной в последний момент возникли разногласия
Юлия Свириденко. иллюстративное фото Getty Images

Financial Times сообщило, что подписание рамочного соглашения об использовании недр между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По данным FT, когда самолет с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко уже отправился в США, представители американского министра финансов Скотта Бессента сказали ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

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Два украинских чиновника заявили, что Вашингтон хочет одновременного подписания как рамочного соглашения, так и отдельного, более детального соглашения об инвестиционном фонде, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых.

Другой источник, знакомый с позицией США, заявил FT, что переговоры о соглашении не завершились, поскольку Украина якобы попыталась "пересмотреть условия" документа, согласованные на выходных.

Украинская сторона же объяснила изданию, что информация США является неточной и что Киев не может подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должна ратифицировать Верховная Рада перед подписанием.

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Ранее 30 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к подписанию всех соглашений, необходимых для налаживания экономического партнерства с США, начиная с рамочного соглашения.

"(Подписание основного соглашения. - ред.) это будет первый шаг. Далее за этим соглашением будет подписание еще двух соглашений – технических, исполнительных, о непосредственно создании фонда и его финансировании и наполнении", – сказал он.

Предыстория:

  • 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".
  • 30 апреля Шмыгаль сообщил, что в проекте соглашения с Соединенными Штатами о минералах согласовывают последние детали, документ могут подписать в ближайшие сутки.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах

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