Financial Times о соглашении по недрам: между США и Украиной в последний момент возникли разногласия
Financial Times сообщило, что подписание рамочного соглашения об использовании недр между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.
Источник: "Европейская правда"
Детали: По данным FT, когда самолет с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко уже отправился в США, представители американского министра финансов Скотта Бессента сказали ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".
Два украинских чиновника заявили, что Вашингтон хочет одновременного подписания как рамочного соглашения, так и отдельного, более детального соглашения об инвестиционном фонде, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых.
Другой источник, знакомый с позицией США, заявил FT, что переговоры о соглашении не завершились, поскольку Украина якобы попыталась "пересмотреть условия" документа, согласованные на выходных.
Украинская сторона же объяснила изданию, что информация США является неточной и что Киев не может подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должна ратифицировать Верховная Рада перед подписанием.
Ранее 30 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к подписанию всех соглашений, необходимых для налаживания экономического партнерства с США, начиная с рамочного соглашения.
"(Подписание основного соглашения. - ред.) это будет первый шаг. Далее за этим соглашением будет подписание еще двух соглашений – технических, исполнительных, о непосредственно создании фонда и его финансировании и наполнении", – сказал он.
Предыстория:
- 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".
- 30 апреля Шмыгаль сообщил, что в проекте соглашения с Соединенными Штатами о минералах согласовывают последние детали, документ могут подписать в ближайшие сутки.
Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах