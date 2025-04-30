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Міноборони запроваджує кошерні та халяльні раціони для військових

Українська правдаСереда, 30 квітня 2025, 18:49
Міноборони запроваджує кошерні та халяльні раціони для військових
Міністерство оборони України

У складі добових раціонів для українських військових вперше з’являться халяльні та кошерні сухпайки, розроблені з урахуванням релігійних переконань бійців та підвищення стандартів харчування у ЗСУ.

Джерело: Міністерство оборони України 

Дослівно: "Міністерство оборони України затвердило оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки. Це повинно покращити харчування військовослужбовців відповідно до їх релігійних потреб".

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Деталі: Оновлений сухпайок, як і раніше, складається з трьох прийомів їжі – сніданку, обіду та вечері, але тепер його асортимент гнучко адаптовано до культурних та релігійних потреб військових. У меню – борщ з яловичиною, супи та каші з м’ясом, натуральний мед, джеми, чай і кава. Продукти фасуються у реторт-пакети, які дозволяють зберігати страви без холодильника.

Халяльні сухпайки відповідають ісламським нормам харчування та виготовляються за стандартами, сертифікованими акредитованими органами.

Кошерні раціони розроблені відповідно до вимог кашруту, з дотриманням суворих обмежень щодо складу інгредієнтів.

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Як заявили в Міноборони, найближчим часом "Державний оператор тилу" оголосить тендер на закупівлю нової партії сухпайків, до яких мають увійти за новою технічною специфікацією вже і халяльні та кошерні.

Переісторія:

  • У серпні 2024 року Міністерство оборони оголосило про плани розширити асортимент сухпайків для українських військовослужбовців, з урахуванням їхніх релігійних, медичних та етичних потреб. Тоді йшлося про кошерні, халяльні та рослинні пайки. 

їжаМіноборониЗбройні силирелігія
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