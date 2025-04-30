Минобороны вводит кошерные и халяльные рационы для военнослужащих

В составе суточных рационов для украинских военнослужащих впервые появятся халяльные и кошерные сухпайки, разработанные с учётом религиозных убеждений бойцов и повышения стандартов питания в ВСУ.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Министерство обороны Украины утвердило обновлённую техническую спецификацию на суточный полевой набор продуктов. Теперь, помимо обычных, для военнослужащих можно закупать халяльные и кошерные сухпайки. Это должно улучшить питание военнослужащих в соответствии с их религиозными потребностями".

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Подробности: Обновлённый сухпайок, как и раньше, состоит из трёх приёмов пищи — завтрака, обеда и ужина, однако теперь его ассортимент гибко адаптирован к культурным и религиозным потребностям военных. В меню — борщ с говядиной, супы и каши с мясом, натуральный мёд, джемы, чай и кофе. Продукты упаковываются в реторт-пакеты, что позволяет сохранять блюда без холодильника.

Халяльные сухпайки соответствуют исламским нормам питания и изготавливаются по стандартам, сертифицированным аккредитованными органами.

Кошерные рационы разработаны в соответствии с требованиями кашрута, с соблюдением строгих ограничений в составе ингредиентов.

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Как заявили в Минобороны, в ближайшее время "Государственный оператор тыла" объявит тендер на закупку новой партии сухпайков, в которую по новой технической спецификации уже будут включены и халяльные, и кошерные.

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