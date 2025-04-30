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Блогер Слобоженко, який ухилився від сплати податків, заявив, що гасить заборгованість

Тетяна ОлійникСереда, 30 квітня 2025, 19:48
Блогер Слобоженко, який ухилився від сплати податків, заявив, що гасить заборгованість
Скриншот з відео Слобоженка в Instagram

Блогер-арбітражник і герой розслідування УП Олександр Слобоженко, який ухилився від сплати 213 млн грн податків, заявив, що гасить свою заборгованість та передав 20 мільйонів допомоги на Сили оборони.

Джерело: Слобоженко в Instagram

Деталі: Слобоженко зазначив, що мав би вийти з комунікацією раніше, втім переймався й не знав, що сказати. Тому він утримувався від публічних коментарів, щоб говорити лише тоді, коли з’явиться чітка відповідь.

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Пряма мова: "Можна сказати, що я не розбирався, не знав. Але незнання не звільняє від відповідальності. Тому я не маю жодного імунітету, незалежно від того, як я допомагав, адже будь-який підприємець має платити податки, ми маємо всі працювати на обороноздатність нашої країни.. Я оступився, загрався, втратив контроль та землю під ногами, за що, власне, і поплатився".

"Я погашаю всю свою податкову заборгованість перед країною, і також, в рамках цього, я хотів би анонсувати великий благодійний проект, який я готую для ЗСУ".

Деталі: Блогер додав, що вже передав 20 мільйонів гривень на Сили оборони минулого тижня, детальніше він розкаже пізніше.

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У відео Слобоженко також попросив вибачення за свою різку відповідь "Українській правді" та журналісту-розслідувачу Михайлу Ткачу.

Дивіться також: "Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".

Нагадаємо: 

  • "Українська правда" з'ясувала, що Слобоженко та компанія київських молодиків під час загальної мобілізації відпочивають на курортах Європи, зокрема блогер виїхав через "непридатність до військової служби. 
  • 16 серпня 2024 року детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру блогеру Слобоженку в ухиленні від сплати понад на суму понад 200 млн грн податків.
  • У кримінальному провадженні було проведено низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів – серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.
  • 21 серпня 2024 року блогера, який перебуває у розшуку, бачили у Варшаві. Відео, на якому Слобоженко з двома друзями іде коло готелю Puro у столиці Польщі, УП надав один із читачів.

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