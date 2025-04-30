Блогер Слобоженко, который уклонился от уплаты налогов, заявил, что гасит задолженность

Блогер-арбитражник и герой расследования УП Александр Слобоженко, который уклонился от уплаты 213 млн грн налогов, заявил, что гасит свою задолженность и передал 20 миллионов помощи на Силы обороны.

Источник: Слобоженко в Instagram

Детали: Слобоженко отметил, что должен был бы выйти с коммуникацией раньше, но переживал и не знал, что сказать. Поэтому он воздерживался от публичных комментариев, чтобы говорить только тогда, когда появится четкий ответ.

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Прямая речь: "Можно сказать, что я не разбирался, не знал. Но незнание не освобождает от ответственности. Поэтому я не имею никакого иммунитета, независимо от того, как я помогал, ведь любой предприниматель должен платить налоги, мы все должны работать на обороноспособность нашей страны. Я оступился, заигрался, потерял контроль и землю под ногами, за что, собственно, и поплатился".

"Я погашаю всю свою налоговую задолженность перед страной, и также, в рамках этого, я хотел бы анонсировать большой благотворительный проект, который я готовлю для ВСУ".

Детали: Блогер добавил, что уже передал 20 миллионов гривен на Силы обороны на прошлой неделе, подробнее он расскажет позже.

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В видео Слобоженко также извинился за свой резкий ответ "Украинской правде" и журналисту-расследователю Михаилу Ткачу.

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Напомним: