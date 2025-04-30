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Блогер Слобоженко, который уклонился от уплаты налогов, заявил, что гасит задолженность

Татьяна ОлейникСреда, 30 апреля 2025, 19:48
Блогер Слобоженко, который уклонился от уплаты налогов, заявил, что гасит задолженность
Скриншот из видео Слобоженко в Instagram

Блогер-арбитражник и герой расследования УП Александр Слобоженко, который уклонился от уплаты 213 млн грн налогов, заявил, что гасит свою задолженность и передал 20 миллионов помощи на Силы обороны.

Источник: Слобоженко в Instagram

Детали: Слобоженко отметил, что должен был бы выйти с коммуникацией раньше, но переживал и не знал, что сказать. Поэтому он воздерживался от публичных комментариев, чтобы говорить только тогда, когда появится четкий ответ.

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Прямая речь: "Можно сказать, что я не разбирался, не знал. Но незнание не освобождает от ответственности. Поэтому я не имею никакого иммунитета, независимо от того, как я помогал, ведь любой предприниматель должен платить налоги, мы все должны работать на обороноспособность нашей страны. Я оступился, заигрался, потерял контроль и землю под ногами, за что, собственно, и поплатился".

"Я погашаю всю свою налоговую задолженность перед страной, и также, в рамках этого, я хотел бы анонсировать большой благотворительный проект, который я готовлю для ВСУ".

Детали: Блогер добавил, что уже передал 20 миллионов гривен на Силы обороны на прошлой неделе, подробнее он расскажет позже.

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В видео Слобоженко также извинился за свой резкий ответ "Украинской правде" и журналисту-расследователю Михаилу Ткачу.

Смотрите также: "Слобоженко и компания. История отдыха столичной молодежи во время мобилизации".

Напомним:

  • "Украинская правда" выяснила, что Слобоженко и компания киевских молодчиков во время всеобщей мобилизации отдыхают на курортах Европы, в частности блогер выехал из-за "непригодности к военной службе".
  • 16 августа детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении блогеру Слобоженко в уклонении от уплаты более чем на сумму более 200 млн грн налогов.
  • В уголовном производстве был проведен ряд обысков и экспертиз. Сейчас детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств – среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.
  • 21 августа блогера, который находится в розыске, видели в Варшаве. Видео, на котором Слобоженко с двумя друзьями идет возле отеля Puro в столице Польши, УП предоставил один из читателей.

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