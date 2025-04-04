Російська армія атакувала Харків безпілотниками: троє людей загинули, 34 постраждали
Увечері 3 квітня російська армія знову атакувала Харків ударними БпЛА. На одному з місць влучань виникла пожежа, троє людей загинули, 34 постраждалих. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими досі можуть перебувати люди.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Маємо попередню інформацію про два удари по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району.
Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БПЛА. Будьте обережні!"
Деталі: Згодом Терехов повідомив про пожежу на місці одного з влучань.
О 22:16 стало відомо, що є влучання по двоповерховому будинку, на місці велика пожежа. За попередньою інформацією, є постраждалі, серед них діти.
За даними Синєгубова, внаслідок влучання ворожих БпЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.
О 23:01 Терехов повідомив, що 12 людей постраждали внаслідок ударів.
Станом на 23:37 мер повідомив, що відомо про 19 поранених і одну загиблу людину.
О 23:47 Терехов повідомив про 29 постраждалих.
О 00:08 Харківський міський голова повідомив, що кількість загиблих зросла до двох людей.
За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, всі шість ударів російських безпілотників сталися в Новобаварському районі Харкова.
Пряма мова Чубенка: "Дуже багато руйнувань. Близько 30 багатоповерхівок пошкоджено. Всі БПЛА влучили доволі кучно, в радіусі кількох кілометрів. Це великий житловий масив у цьому районі. Кількість травмованих зростатиме, адже в квартирах перебувало близько 100 людей".
Деталі: О 00:40 Терехов повідомив про 32 постраждалих. "Ще троє людей можуть знаходитися під завалами", – сказав мер.
Оновлено: О 01:18 Терехов повідомив, що рятувальники деблокували фрагменти третього тіла з-під завалів.
В прокуратурі повідомили, що на місці одного з влучань БпЛА влучив прямо в двоповерховий житловий будинок – унаслідок цього повністю зруйновано один під’їзд, а половина будівлі обвалилася. Під завалами залишаються дві квартири, у яких мешкало п’ятеро осіб.
Пряма мова Чубенка: "Двоє з них – чоловік і жінка приблизно 40 років – загинули, їхні тіла вже дістали з-під завалів. Їхню 10-річну доньку ще шукають.
Мешканці першого поверху – мати (близько 70 років) і її син (приблизно 50 років) – не виходять на зв’язок. За словами сусідів, на момент удару вони перебували в квартирі".
Російська армія атакувала Харків безпілотниками: троє людей загинули, 34 постраждалиhttps://t.co/7urb4Z3Q7i— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 3, 2025
Відео: ДСНС pic.twitter.com/B9FgqJ0o77
Деталі: За останніми даними, поранення отримали 34 особи, серед них двоє дітей: 9-річний хлопчик – у нього гостра реакція на стрес, і 16-річний хлопець – у нього перелом гомілки.
Що передувало:
- У ніч проти 2 квітня в Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили 15-ма безпілотниками. Постраждали 8 людей, серед них діти.
- Удень 2 квітня російські війська влучили безпілотником "Молнія" у багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого постраждали 4 людини, серед них 10-річний хлопчик.
- Увечері 2 квітня російська армія знову завдала ударів по Харкову. Упродовж години сили РФ застосували 17 БпЛА типу "Шахед" по місту.
- Терехов повідомляв, що кількість обстрілів міста у березні зросла вдвічі порівняно з лютим. Всього ситуаційний центр зафіксував 42 атаки та 172 повітряні тривоги – в середньому п’ять разів на добу.