Російська армія атакувала Харків безпілотниками: троє людей загинули, 34 постраждали

Увечері 3 квітня російська армія знову атакувала Харків ударними БпЛА. На одному з місць влучань виникла пожежа, троє людей загинули, 34 постраждалих. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими досі можуть перебувати люди.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Маємо попередню інформацію про два удари по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району.

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Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БПЛА. Будьте обережні!"

Деталі: Згодом Терехов повідомив про пожежу на місці одного з влучань.

О 22:16 стало відомо, що є влучання по двоповерховому будинку, на місці велика пожежа. За попередньою інформацією, є постраждалі, серед них діти.

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За даними Синєгубова, внаслідок влучання ворожих БпЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

О 23:01 Терехов повідомив, що 12 людей постраждали внаслідок ударів.

Станом на 23:37 мер повідомив, що відомо про 19 поранених і одну загиблу людину.

Фото: "Суспільне.Харків"

О 23:47 Терехов повідомив про 29 постраждалих.

О 00:08 Харківський міський голова повідомив, що кількість загиблих зросла до двох людей.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, всі шість ударів російських безпілотників сталися в Новобаварському районі Харкова.

Пряма мова Чубенка: "Дуже багато руйнувань. Близько 30 багатоповерхівок пошкоджено. Всі БПЛА влучили доволі кучно, в радіусі кількох кілометрів. Це великий житловий масив у цьому районі. Кількість травмованих зростатиме, адже в квартирах перебувало близько 100 людей".

Деталі: О 00:40 Терехов повідомив про 32 постраждалих. "Ще троє людей можуть знаходитися під завалами", – сказав мер.

Фото: "Суспільне.Харків"

Оновлено: О 01:18 Терехов повідомив, що рятувальники деблокували фрагменти третього тіла з-під завалів.

В прокуратурі повідомили, що на місці одного з влучань БпЛА влучив прямо в двоповерховий житловий будинок – унаслідок цього повністю зруйновано один під’їзд, а половина будівлі обвалилася. Під завалами залишаються дві квартири, у яких мешкало п’ятеро осіб.

Фото: Олег Синєгубов

Пряма мова Чубенка: "Двоє з них – чоловік і жінка приблизно 40 років – загинули, їхні тіла вже дістали з-під завалів. Їхню 10-річну доньку ще шукають.

Мешканці першого поверху – мати (близько 70 років) і її син (приблизно 50 років) – не виходять на зв’язок. За словами сусідів, на момент удару вони перебували в квартирі".

Російська армія атакувала Харків безпілотниками: троє людей загинули, 34 постраждалиhttps://t.co/7urb4Z3Q7i

Відео: ДСНС pic.twitter.com/B9FgqJ0o77 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 3, 2025

Деталі: За останніми даними, поранення отримали 34 особи, серед них двоє дітей: 9-річний хлопчик – у нього гостра реакція на стрес, і 16-річний хлопець – у нього перелом гомілки.

Що передувало: